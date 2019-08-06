Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні 7 серпня: синоптики обіцяють дощі та зливи у західних областях. Фото: Ракурс

Погода в Україні 7 серпня: синоптики обіцяють дощі та зливи у західних областях (КАРТА)

6 сер 2019, 16:41
999

Погода в Україні 7 серпня буде неоднозначною: на заході й у деяких північних областях очікуються дощі та грози, а на решті території буде сухо і ясно.

Loading...

За повідомленням Укргідрометцентру, найсуттєвіше погіршення погодних умов очікується на Закарпатті — з ночі 7 серпня там пануватиме дощ і шквальний вітер до 15−20 м/с. Дощитиме в Ужгороді, Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому.

На півночі країни дощі прогнозують у Житомирі, Чернігові та Сумах. При цьому у вказаних областях денна температура повітря становитиме до 30−31 градуси тепла. А от уночі буде прохолодніше — місцями температура впаде до 8−10 градусів.

Сухо та сонячно буде на півдні, сході та в центрі України. Температура вдень коливатиметься від 24 до 30 градусів тепла, а вночі — від 10 до 19 градусів. Дощів не очікується, можлива лише мінлива хмарність.

Прогноз погоди в Україні: 7 серпня очікуються дощі та магнітні бурі. Скріншот із сайту Укргідрометцентру

Погода в Києві 7 серпня також обіцяє бути сонячною. Вдень буде 27−29 градусів тепла, вночі — 13−15 градусів.

Геомагнітний стан в Україні 7 серпня буде неспокійним. З вечора сьогоднішнього дня до 9.00 ранку середи метеорологи прогнозують слабкі та малі геомагнітні бурі. Тож у цей період метеозалежним людям слід ретельніше дбати про своє здоров’я.

Прогноз погоди в Україні: 7 серпня очікуються дощі та магнітні бурі. Скріншот із сайту GISMETEO

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Полонені моряки: російський суд призначив дату апеляції на арешт українських військовослужбовців

Розгляд апеляції на арешт полонених українських моряків Московський міський суд РФ призначив на 11.00 16 серпня. Наразі це рішення стосується лише першої групи з шести полонених військовослужбовців

Світові новини
16:36
Новини партнерів
Загрузка...