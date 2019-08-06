Погода в Україні 7 серпня: синоптики обіцяють дощі та зливи у західних областях. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 7 серпня буде неоднозначною: на заході й у деяких північних областях очікуються дощі та грози, а на решті території буде сухо і ясно.

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За повідомленням Укргідрометцентру, найсуттєвіше погіршення погодних умов очікується на Закарпатті — з ночі 7 серпня там пануватиме дощ і шквальний вітер до 15−20 м/с. Дощитиме в Ужгороді, Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому.

На півночі країни дощі прогнозують у Житомирі, Чернігові та Сумах. При цьому у вказаних областях денна температура повітря становитиме до 30−31 градуси тепла. А от уночі буде прохолодніше — місцями температура впаде до 8−10 градусів.

Сухо та сонячно буде на півдні, сході та в центрі України. Температура вдень коливатиметься від 24 до 30 градусів тепла, а вночі — від 10 до 19 градусів. Дощів не очікується, можлива лише мінлива хмарність.

Погода в Києві 7 серпня також обіцяє бути сонячною. Вдень буде 27−29 градусів тепла, вночі — 13−15 градусів.

Геомагнітний стан в Україні 7 серпня буде неспокійним. З вечора сьогоднішнього дня до 9.00 ранку середи метеорологи прогнозують слабкі та малі геомагнітні бурі. Тож у цей період метеозалежним людям слід ретельніше дбати про своє здоров’я.