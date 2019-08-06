Погода в Украине 7 августа: синоптики обещают дожди и грозы в западных областях. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 7 августа будет неоднозначной: на западе и в некоторых северных областях ожидаются дожди и грозы, а на остальной территории будет сухо и ясно.

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По сообщению Укргидрометцентра, самое существенное ухудшение погодных условий ожидается на Закарпатье — с ночи 7 августа там будет царить дождь и шквальный ветер до 15−20 м/с. Дожди будут идти в Ужгороде, Львове, Луцке, Ровно, Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком.

На севере страны дожди прогнозируют в Житомире, Чернигове и Сумах. При этом в указанных областях дневная температура воздуха составит до 30−31 градусов тепла. А вот ночью будет прохладнее — местами температура упадет до 8−10 градусов.

Сухо и солнечно будет на юге, востоке и в центре Украины. Температура будет колебаться от 24 до 30 градусов тепла, а ночью — от 10 до 19 градусов. Дожди не предвидятся, возможна лишь переменная облачность.

Погода в Киеве 7 августа также обещает быть солнечной. Днем будет 27−29 градусов тепла, ночью — 13−15 градусов.

Геомагнитная обстановка в Украине 7 августа будет неспокойной. С вечера сегодняшнего дня до 9.00 утра среды метеорологи прогнозируют слабые и малые геомагнитные бури. Поэтому в указанный период метеозависимым людям следует тщательнее заботиться о своем здоровье.