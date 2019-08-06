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Ракурс
Украинских военнослужащих захватили в плен 25 ноября 2018 года, фото: «Радіо Свобода»

Пленные моряки: российский суд назначил дату апелляции на арест украинских военнослужащих

6 авг 2019, 16:36
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Московский городской суд РФ определил 16 августа датой рассмотрения апелляции на арест украинских военнослужащих, захваченных Россией в плен во время инцидента в акватории Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

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Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на странице Фейсбук-сообщества «Защита военнопленных украинских моряков»

По словам Полозова, заседание начнется в 11.00 по местному времени, пока оно предназначено только для первой группы пленных военнослужащих — Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Богдана Головаша и Сергея Попова.

В суде будет рассматриваться апелляция на решение Лефортовского районного суда Москвы, который 17 июля постановил продлить срок содержания большинства украинских моряков под стражей до 24 октября. Срок содержания под стражей трех раненых моряков — Андрея Артеменко, Андрей Эйдера и Василия Сороки был продлен до 26 октября.

Напомним, в декабре 2018 года Генпрокуратура Украины обнародовала поминутную реконструкцию нападения российских военнослужащих на корабли ВМС Украины в акватории Керченского пролива.

Источник: Ракурс


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Пленные моряки: российский суд назначил дату апелляции на арест украинских военнослужащих

Рассмотрение апелляции на арест пленных украинских моряков Московский городской суд РФ назначил на 11.00 16 августа. В настоящее время это решение касается только первой группы из шести пленных военнослужащих

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