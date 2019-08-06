Владимир Зеленский, фото: Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 10357, который вносит изменения в закон «Об альтернативных источниках энергии», призванные урегулировать вопрос генерации электроэнергии солнечными электростанциями частных домохозяйств.

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Об этом сообщается на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке этого законопроекта отмечается, что он устраняет несогласованности в законе об альтернативных источниках энергии и дает возможность строить солнечные электростанции как на земле, так и на крышах и фасадных конструкциях.

Также он определяет порядок расчета «зеленого» тарифа для всех домашних солнечных электростанций.

Соответствующий законопроект Верховная Рада поддержала во втором чтении еще 11 июля голосами 243 народных избранников.

Напомним, 18 мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 8449-р, которым было запрещено устанавливать домашние солнечные электростанции на земле с целью продажи произведенной ими электроэнергии по «зеленому» тарифу. Допустимым местом для их размещения оставались только крыши и фасады домов.