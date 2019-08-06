Володимир Зеленський, фото: Офіс президента України

https://racurs.ua/ua/n125246-zelenskyy-pidpysav-zakon-scho-povertaie-zelenyy-taryf-vstanovlenym-na-zemli-domashnimy.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 10357, котрий вносить зміни до закону «Про альтернативні джерела енергії», покликані врегулювати питання генерації електроенергії сонячними електростанціями приватних домогосподарств.

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Про це повідомляється на сторінці законопроекту на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці цього законопроекту зазначається, що він усуває неузгодженості в законі про альтернативні джерела енергії та надає можливість будувати сонячні електростанції як на землі, так і на дахах й фасадних конструкціях.

Також він визначає порядок розрахунку «зеленого» тарифу для всіх домашніх сонячних електростанцій.

Відповідний законопроект Верховна Рада підтримала в другому читанні ще 11 липня голосами 243 народних обранців.

Нагадаємо, 18 травня президент України Петро Порошенко підписав закон № 8449-д, яким було заборонено встановлювати домашні сонячні електростанції на землі з метою продажу виробленої ними електроенергії за «зеленим» тарифом. Допустимим місцем для їх розміщення залишалися лише дахи та фасади будинків.