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Президент 18 травня підписав закон № 8449-д, котрий забороняє встановлювати домашні сонячні електростанції на землі з метою продажу виробленої ними електроенергії за «зеленим» тарифом.

Тепер допустимим місцем для їх розміщення залишаються лише дахи та фасади будинків. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Відповідний закон набуде чинності після його опублікування в офіційному виданні Верховної Ради.

У пояснювальній записці автори законопроекту зазначали, що його метою є зменшення цінового навантаження на споживачів електричної енергії України у зв’язку із «зеленим» тарифом. В останні роки спостерігається стрімке зростання кількості сонячних електростанцій та частки «зеленої» електроенергії на оптовому ринку. Так, у 2017 році частка оплати з оптового ринку електроенергії виробникам за «зеленим» тарифом становила 7,5%, наприкінці 2018 року — вже 8,2%.

Законопроект № 8449-д Верховна Рада підтримала під час засідання 26 квітня. За нього проголосували 227 народних обранців.

Нагадаємо, восени 2018 року в Чорнобильській зоні запрацювала сонячна електростанція, побудована навпроти схованого в саркофазі реактора. Вартість цього проекту склала 1 млн євро.