Це був найдорожчий виступ «Кварталу» — Савченко про інавгурацію, фото — Обозреватель

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Народний депутат Верховної Ради Надія Савченко назвала церемонію інавгурації нового президента України Володимира Зеленського найдорожчим виступом «Кварталу 95».

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Такого дорогого концерту «95 кварталу» ще не було. Зеленський змусив депутатів вставати-сідати. Це були гучні і щирі слова. Він зробив все правильно й у своєму стилі, — заявила Савченко у трансляції «Радіо Свобода» після завершення інавгурації.

Вона також зауважила, що колишні президенти України були в Раді із «сумними обличчями».

Чому вони виглядають такими нещасними? Таке враження, що в них руку відтяли, — заявила Савченко.

Крім того, нардеп запевнила, що піде на дочасні парламентські вибори зі своєю партією «Громадсько-політична платформа Надії Савченко». Якщо її сила пройде в Раду, то діятиме «у фарватері з діючою владою».

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський під час інавгураційної промови заявив, що розпускає Верховну Раду.

Навесні цього року Київський апеляційний суд направив кримінальне провадження за обвинуваченням Надії Савченко та Володимира Рубана до суду у Броварах. 16 квітня обох підозрюваних в організації терактів випустили з-під варти.