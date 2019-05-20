Это было самое дорогое выступление «Квартала» — Савченко об инаугурации, фото — Обозреватель

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Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала церемонию инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского самым дорогим выступлением «Квартала 95».

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Такого дорогого концерта «95 квартала» еще не было. Зеленский заставил депутатов вставать-садиться. Это были громкие и искренние слова. Он сделал все правильно и в своем стиле, — заявила Савченко в трансляции «Радио Свобода» после завершения инаугурации.

Она также отметила, что бывшие президенты Украины были в Раде с «печальными лицами».

Почему они выглядели такими несчастными? Такое впечатление, что у них руку отрезали, — заявила Савченко.

Кроме того, нардеп заверила, что пойдет на досрочные парламентские выборы со своей партией «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Если ее сила пройдет в Раду, то будет действовать «в фарватере действующей власти».

Напомним, что сегодня президент Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду.

Весной этого года Киевский апелляционный суд направил уголовное производство по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана в суд в Броварах. 16 апреля обоих подозреваемых в организации терактов выпустили из-под стражи.