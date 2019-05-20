Солнечные панели, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n122118-podpisan-zakon-zapreschauschiy-ustanavlivat-domashnie-solnechnye-elektrostancii-na-zemle.html

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Президент 18 мая подписал закон № 8449-д, который запрещает устанавливать домашние солнечные электростанции на земле с целью продажи произведенной ими электроэнергии по «зеленому» тарифу.

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Теперь допустимым местом для их размещения остаются только крыши и фасады домов. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Соответствующий закон вступит в силу после его опубликования в официальном издании Верховной Рады.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечали, что его целью является уменьшение ценовой нагрузки на потребителей электрической энергии Украины в связи с «зеленым» тарифом. В последние годы наблюдается стремительный рост количества солнечных электростанций и доли «зеленой» электроэнергии на оптовом рынке. Так, в 2017 году доля оплаты с оптового рынка электроэнергии производителям по «зеленому» тарифу составила 7,5%, в конце 2018 года — уже 8,2%.

Законопроект № 8449-д Верховная Рада поддержала во время заседания 26 апреля. За него проголосовали 227 народных избранников.

Напомним, осенью 2018 года в Чернобыльской зоне заработала солнечная электростанция, построенная напротив скрытого в саркофаге реактора. Стоимость этого проекта составила 1 млн евро.