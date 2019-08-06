Ігор Коломойський розповів про ставлення до Медведчука. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n125245-oligarh-kolomoyskyy-rozpoviv-pro-znayomstvo-z-bogdanom-ta-pro-stavlennya-do-medvedchuka.html

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Ігор Коломойський заявив, що чинний глава Офісу президента Андрій Богдан останні п’ять років був головним його юристом.

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Бізнесмен запевняє, що свого часу дуже тісно співпрацював із керівником президентського офісу. Про це олігарх повідомив в інтерв’ю російському РБК.

Я його знаю вже років 15. Навіть не згадаю, року з 2005-го. Співпрацювали з ним дуже щільно останні п’ять років. Він і його хлопці надавали мені юридичні послуги, — заявив він.

Російські журналісти запитали засновника «ПриватБанку» про лідерів політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука та Юрія Бойка. Коломойський заявив, що його взагалі не цікавлять вислови цих політиків. Наголосив, що вважає їх колаборантами та зрадниками й те, що вони повинні сидіти в тюрмі.

Олігарх також заявив, що не вкладав у президентську кампанію Володимира Зеленського власних коштів. За його словами, допомога проявлялася у медійній підтримці, оскільки у Зеленського був контракт із каналом «1+1».

Нагадаємо, український мільярдер Ігор Коломойський в інтерв’ю одному з російських видань назвав імена політиків, яких вважає фаворитами на посаду глави Кабінету міністрів. На його думку, український уряд може очолити директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко або генеральний директор інвестиційної компанії AYA Capital та чинний заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.