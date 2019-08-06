Пляжі Севастополя закрито через холеру. Фото: РІА "Новости"

https://racurs.ua/ua/n125244-plyaji-sevastopolya-zakryto-cherez-holeru-zmi.html

Ракурс

Холера в Севастополі виявлена на популярних пляжах. Її виявили ще в червні в одній із бухт, але тоді вона була визнана «безпечною». Тепер же окупаційна влада вирішила заборонити купатися в місцях виявлення штаму холери.

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Так званий тимчасово виконуючий обов’язки губернатора анексованого Криму Михайло Развожаєв отримав листа від Росспоживнагляду, в якому йдеться про необхідність закриття севастопольських пляжів «Омега» та в парку Перемоги через виявлення там холери. Цей лист є в розпорядженні редакції місцевого ресурсу «Примечания».

Кримська протичумна станція в процесі відбору проб води під час планового моніторингу цих пляжів виділила холерні вібріони. Зокрема, виділено штами V. Cholerae O1 та V. Cholerae non-O1/non-O139, йдеться в документі.

Також про небезпеку сповіщені департамент міського господарства та підприємства-оператори пляжів «Де-Ві Крим» і «Крим-Комфорт». Вони повинні розмістити інформаційні щити про заборону купання на вказаних пляжах. Окрім того, мають бути визначені джерела скидання стічних вод у море, а відпочивальників через гучномовці потрібно попереджати про небезпеку зараження.

Ще на початку липня в ЗМІ з’явилася інформація про виявлення штаму холери у воді одного з найбрудніших пляжів Севастополя «Омега». Але тоді Росспоживнагляд запевняв у безпечності купання на пляжі через умовну патогенність виявленого штаму.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» публікував поради інфекціоністів про те, як потрібно діяти у разі кишкових інфекцій у дорослих та дітей.