Пляжи Севастополя закрыты из-за холеры. Фото: РИА "Новости"

https://racurs.ua/n125244-plyaji-sevastopolya-zakryty-iz-za-holery-smi.html

Ракурс

Холера в Севастополе обнаружена на популярных пляжах. Ее выявили еще в июне в одной из бухт, но тогда она была признана «неопасной». Теперь же оккупационные власти решили запретить купаться в местах обнаружения штамма холеры.

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Так называемый временно исполняющий обязанности губернатора аннексированного Крыма Михаил Развожаев получил письмо от Роспотребнадзора, в котором речь идет о том, чтобы закрыть севастопольские пляжи «Омега» и в парке Победы по причине обнаружения там холеры. Это письмо есть в распоряжении редакции местного ресурса «Примечания».

Крымская противочумная станция в процессе отбора проб воды в ходе планового мониторинга данных пляжей выделила холерные вибрионы. В частности, выделены штаммы V. Cholerae O1 и V. Cholerae non-O1/non-O139, говорится в документе.

Также об опасности оповещены департамент городского хозяйства и предприятия-операторы пляжей «Де-Ви Крым» и «Крым-Комфорт». Они должны разместить информационные щиты о запрете купания на упомянутых пляжах. Кроме того, должны быть определены источники сброса сточных вод в море, а отдыхающих с помощью громкоговорителей нужно предупреждать об опасности заражения.

Еще в начале июля в СМИ появилась информация об обнаружении штамма холеры в воде одного из самых грязных пляжей Севастополя «Омега». Но тогда Роспотребнадзор уверял в безопасности купания на пляже по причине условной патогенности обнаруженного штамма.

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