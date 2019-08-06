Олигарх Игорь Коломойский. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n125243-kolomoyskiy-nazval-dvuh-favoritov-na-kreslo-premer-ministra-ukrainy.html

Ракурс

Олигарх Игорь Коломойский назвал фаворитов на пост премьер-министра Украины.

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По мнению миллиардера, украинское правительство могут возглавить два политика. Один из них — это директор НАК «Нафтогаз Украины», экономист Юрий Витренко. Об этом Коломойский заявил в интервью российскому РБК.

Вторым фаворитом за премьерское кресло бизнесмен считает генерального директора инвестиционной компании AYA Capital и действующего заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука.

Фавориты гонки — Юрий Витренко и Алексей Гончарук, — уверен Коломойский.

Напомним, недавно представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявлял, что монокоалиция «Слуги народа» заберет все министерские кресла, потому что законодательством не предусмотрено такого, чтобы в правительстве была оппозиция.

На днях СМИ обнародовали список кандидатов от «Слуги народа» на должность спикера Верховной Рады и парламентских комитетов. На спикера парламента будут предлагать Дмитрия Разумкова, а вице-спикером может стать Руслан Стефанчук. Руководить парламентской фракцией «Слуга народа» будет Давид Арахамия.