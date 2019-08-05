СМИ обнародовали список кандидатур на спикера ВРУ и глав фракции. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n125214-kto-stanet-spikerom-rady-i-vozglavit-slugu-naroda-smi-obnarodovali-spisok-kandidatur.html

Ракурс

Список кандидатов от «Слуги народа» на должность спикера Верховной Рады и парламентских комитетов обнародовали СМИ.

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В Трускавце закончилось недельное обучение будущих депутатов от партии «Слуга народа». Будущие парламентарии также обсудили кадровые назначения в Верховной Раде нового, девятого созыва. Издание «Новое время» обнародовало предварительный список кандидатур.

По информации журналистов, на спикера парламента будут предлагать Дмитрия Разумкова, а вице-спикером может стать Руслан Стефанчук. Будет руководить парламентской фракцией «Слуга народа» Давид Арахамия.

На заместителей председателя фракции предлагаются следующие кандидатуры: Галина Янченко, Дмитрий Соломчук, Юрий Мисягин, Павел Халимон, Евгения Кравчук, Павел Сушко, Юрий Корявченков (Юзик), Юрий Кисель, Николай Тищенко, Струневич Вадим, Ольга Савченко, Максим Ткаченко, Артем Культенко, Роман Мулик, Елена Шуляк.

Отмечается, что на председателя комитета налоговой, таможенной и финансовой политики предлагается Даниил Гетманцев, а Дмитрий Наталуха на председателя комитета по вопросам экономической политики. Ожидается, что Юрий Аристов может возглавить комитет по вопросам бюджета, Александр Ткаченко — гуманитарный и информационный комитет, Сергей Бабак — комитет по вопросам науки и образования, Михаил Крячко — комитет по цифровизации и ИT.

Кандидатуру Ирины Венедиктовой предлагают на председателя комитета по вопросам правовой политики и правосудия, Николая Сольского на председателя комитета аграрной политики и земельных отношений. Анастасия Красносельская — комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, Денис Монастырский — комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, Андрей Герус — комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Комитет по вопросам инфраструктуры может возглавить Владислав Криклий, комитет по вопросам национальной безопасности и обороны — Александр Завитневич, комитет по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, комитет по вопросам экологической политики — Олег Бондаренко, комитет по вопросам регламента и организации работы ВРУ — Сергей Кальченко.

Андрей Клочко может стали председателем комитета госстроительства, местного самоуправления, Богдан Яременко возглавить комитет по вопросам иностранных дел, кандидатуру Марии Мезенцевой предлагают на должность главы комитета по вопросам европейской интеграции, а Галину Третьякову на главу комитета по вопросам социальной политики.

Напомним, 4 августа новоизбранные народные депутаты из политической партии «Слуга народа» завершили свой недельный тренинг и уехали из Трускавца.