ЗМІ оприлюднили список кандидатур на спікера ВРУ та голів фракції. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n125214-hto-stane-spikerom-rady-ta-ocholyt-slugu-narodu-zmi-opryludnyly-spysok-kandydatur.html

Ракурс

Список кандидатів від «Слуги народу» на посаду спікера Верховної Ради та парламентських комітетів оприлюднили ЗМІ.

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У Трускавці закінчилося тижневе навчання майбутніх депутатів від партії «Слуга народу». Майбутні парламентарі також обговорили кадрові призначення у Верховній Раді нового, дев’ятого скликання. Видання «Новое время» оприлюднило попередній список кандидатур.

За інформацією журналістів, на спікера парламенту пропонуватимуть Дмитра Разумкова, а віце-спікером може стати Руслан Стефанчук. Керуватиме парламентською фракцією «Слуга народу» Давид Арахамія.

На заступників голови фракції пропонуються такі кандидатури: Галина Янченко, Дмитро Соломчук, Юрій Місягін, Павло Халімон, Євгенія Кравчук, Павло Сушко, Юрій Корявченков (Юзік), Юрій Кисіль, Микола Тищенко, Вадим Струневич, Ольга Савченко, Максим Ткаченко, Артем Культенко, Роман Мулик, Олена Шуляк.

Зазначається, що на голову комітету податкової, митної та фінансової політики пропонується Данило Гетманцев, а Дмитро Наталуха на голову комітету з питань економічної політики. Очікується, що Юрій Арістов може очолити комітет з питань бюджету, Олександр Ткаченко — гуманітарний та інформаційний комітет, Сергій Бабак — комітет з питань науки і освіти, Михайло Крячко — комітет з цифровізації та IT.

Кандидатуру Ірини Венедиктової пропонують на голову комітету з питань правової політики і правосуддя, Миколу Сольського на очільника комітету аграрної політики і земельних відносин. Анастасія Красносільська — комітет з питань запобігання та протидії корупції, Денис Монастирський — комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Андрій Герус — комітет з питань паливно-енергетичного комплексу.

Комітет з питань інфраструктури може очолити Владислав Криклій, комітет з питань національної безпеки і оборони — Олександр Завітневич, комітет з питань охорони здоров’я — Михайло Радуцький, комітет з питань екологічної політики — Олег Бондаренко, комітет з питань регламенту і організації роботи ВРУ — Сергій Кальченко.

Андрій Клочко може стали головою комітету держбудівництва, місцевого самоврядування, Богдан Яременко очолити комітет з питань закордонних справ, кандидатуру Марії Мезенцевої пропонують на очільника комітету з питань європейської інтеграції, а Галину Третьякову на главу комітету з питань соціальної політики.

Нагадаємо, 4 серпня новообрані народні депутати з політичної партії «Слуга народу» завершили свій тижневий тренінг та покинули Трускавець.