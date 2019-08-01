Финансирование политических партий Украины. Фото: liz west / Flickr

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Ракурс

Недавно мы писали о государственном финансировании политических партий Украины. Напомним, что партия «Слуга народа», набравшая на нынешних парламентских выборах больше всего голосов, получит годовое бюджетное содержание почти в 234 млн грн. Попадают под финансирование и партии, не прошедшие в парламент, но одолевшие двухпроцентный барьер. Например, аутсайдер списка — партия «Свобода», которой тоже обеспечено годовое финансирование в размере 11,5 млн грн.

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Однако многих украинцев возмущает такое положение дел: с какой стати миллионные суммы наших денег идут партийным функционерам?

Финансирование политических партий Украины: народ против

25 июля на официальном сайте президента появилась электронная петиция №22/067056-еп «Об отмене государственного финансирования политических партий». У нее хорошие шансы набрать за три месяца необходимое количество голосов: по разным данным, девять из десяти граждан нашей страны категорически против бюджетного финансирования партий.

Как отмечает автор петиции Николай Юрченко, минимум две из партий, преодолевших на нынешних выборах пятипроцентный барьер, на самом деле не партии, а временные проекты, наспех созданные под конкретных лидеров. Причем некоторые партии будут драться за 2% голосов исключительно ради того, чтобы получать государственное финансирование. (Чего стоит только пример Шария, получившего на свою «партию» более 12 млн грн). Упоминается в петиции и «Оппозиционная платформа — за жизнь». То есть из украинского бюджета деньги будут отстегиваться откровенно антиукраинским партиям, и это действительно отвратительно.

Однако стоит хорошо подумать, прежде чем подписывать петицию об отмене финансирования политических партий Украины. И вот почему.

Финансирование политических партий Германии: опыт, купленный кровью

Согласно модернизированному в 2015 году Закону Украины «О политических партиях», они, партии, являясь неприбыльными организациями, финансируются из двух источников — взносов в поддержку партии и государственного финансирования. Последнее — для Украины новшество, живые деньги из бюджета политсилы начали получать всего каких-то два года назад. Однако государственное финансирование политических партий — это давний мировой опыт, и кое-где он был приобретен ценой большой крови.

Когда специалисты говорят о бюджетном финансировании политических партий, то вспоминают в первую очередь Германию, где эта система действует с конца 50-х годов и отработана до мельчайших деталей. Немцы пришли к этому не от хорошей жизни. За четверть века до этого, еще до прихода Гитлера к власти, молодую Национал-социалистическую рабочую партию начали финансировать «киты» промышленности, то есть люди, которых мы сегодня называем олигархами. На этой хорошо унавоженной финансовыми воротилами почве НСДАП выросла и задавила все остальные партии, что в итоге привело к созданию тоталитарного государства. (Не такую ли картину сегодня можно наблюдать в РФ, где фактически сформировалась одна правящая партия — «Единая Россия»?)

Немцы хорошо умеют делать выводы из поражений, и чтобы впредь ситуация не повторилась, в ФРГ разработали целую систему, препятствующую монополии одной партии. Одним из самых эффективных заслонов на пути создания олигархических партий как раз и есть финансовая поддержка государства — а заодно и очень жесткая система контроля финансовой деятельности политических партий.

Что касается финансирования политических партий, то в ФРГ, а потом и в объединенной Германии до начала 90-х годов прошлого века оно заключалось в основном в возмещении средств, потраченных на предвыборные кампании. А с 1994 года государство комплексно финансирует партии, и точкой отсчета при составлении «бюджета партии» служит количество голосов, отданных как за партийные списки, так и за кандидатов в одномандатных округах.

Финансирование политических партий: лимит на пожертвования

Другой статьей доходов служат партийные взносы и пожертвования, размер которых в большинстве стран ограничен. Финансовая деятельность партий строжайше контролируется, а последствия нарушений могут быть очень серьезными. Например, все в той же Германии в 2000 году почетный председатель Христианско-демократического союза Гельмут Коль был вынужден уйти с поста из-за скандала с «черной» партийной кассой.

Для того чтобы какой-нибудь финансовый император не мог купить себе карманную партию или, возглавив ее, «продавить» своим финансовым ресурсом избирательную кампанию, размеры финансовых вливаний тоже должны иметь четкие, установленные законом пределы.

В США, например, по закону 1974 года частное лицо может пожертвовать на партию 25 тыс. долл. в год, еще столько же — на кандидата, не вступая с ним в непосредственный контакт. В большинстве стран Европы существуют свои лимиты как на пожертвования в партийную кассу, так и на предвыборные расходы партий и кандидатов (последнее — для того, чтобы максимально уравнять шансы политических сил независимо от финансовых возможностей кандидатов).

С вас, мадам, всего-навсего полтора миллиона

Украинцы, между прочим, тоже не пальцем деланные, и у нас есть эти ограничительные механизмы. В принятом в октябре 2015 года законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции» говорится не только о бюджетном финансировании политических партий. Там очень четко прописаны и ограничительные механизмы, не позволяющие олигархам покупать партии путем финансовых вливаний, оформленных как «пожертвования».

Например, физическое лицо не может пожертвовать партии более 400 минимальных зарплат в год. Минимальная зарплата сегодня — 4173 грн. Умножаем на 400 — получаем 1 млн 669 тыс. 200 грн. На эти деньги благодетель сможет снять для партии крохотный офис и посадить там пару сотрудников, например.

Юрлицо сможет снять для полюбившейся партии офис побольше, вдобавок оплатить какую-нибудь местную партийную газету или услуги юриста, который пару раз в неделю будет вести в офисе бесплатный прием для избирателей. Потому что «потолок» для юрлица — 800 минимальных зарплат в год, а это уже 3 млн 338 тыс. 400 грн.

Для обеспечения продуктивной работы, скажем, местной ячейки партии поддержки двух-трех местных предпринимателей (честной и законной поддержки, подчеркнем!) хватит за глаза. А вот давать взятки или покупать избирателей за эти деньги не очень-то разбежишься, на такое нужны куда более крупные суммы.

Анонимы, чиновники, иностранцы — не пройдут

Теперь о том, кто может осуществлять финансирование политических партий Украины. Ст. 15 закона о противодействии политической коррупции говорит, что деньги не имеют права давать органы государственной власти и местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия и юрлица, в которых не менее 10% государственного уставного капитала или право голоса прямо или косвенно принадлежит государству, органам местного самоуправления или (внимание!) нерезидентами или конечными бенефициарными владельцами (контролерами) которых являются лица, уполномоченные выполнять функции государства или местного самоуправления. То есть, говоря попросту, местные власть предержащие не могут вливать в партии даже «законные» миллион-другой.

Не имеют права жертвовать на партии иностранцы, люди без гражданства (и предприятия, контролируемые иностранцами), незарегистрированные общественные объединения, благотворительные и религиозные организации и… другие политические партии.

В законе прописан еще целый ряд ограничений, касающихся физических и юридических лиц, связанных договорами о закупках или работах с госорганами или имеющих налоговые долги. Отсюда логически вытекает еще одно положение закона — жертвователь не может быть анонимным. Гражданин, желающий пожертвовать деньги партии, должен предоставить паспортные данные, номер карточки налогоплательщика или идентификационный код (или отметку в паспорте об отказе от получения номеров).

Вот тут и начинается интересное.

Финансирование политических партий Украины: миллионы от бабушек-пенсионерок

Помните все эти предвыборные палатки, где поклонникам партии предлагали заполнить анкеты и оставить свои паспортные данные? Да что палатки! На некоторых мажоритарных округах отдельные кандидаты, раздавая старушкам пайки, тоже просили заполнить бланк с данными. В общем-то палатки и пайки не нужны: базы данных можно легко раздобыть где угодно за небольшую плату — мало ли где каждый из нас пишет свои номер паспорта, прописку и идентификационный код?

А потом… делает крупное пожертвование полюбившейся партии. Только сам он об этом ничего не знает, да и деньги берутся бог весть откуда. По данным аналитиков из различных общественных организаций, особенно отличились на этом поприще партии «Батькивщина» и «БПП» (нынешняя «Европейская солидарность»). Впрочем, остальные тоже не отстают. По данным аналитика центра «Эйдос» Сергея Адаменко, ВО «Свобода», например, вливала деньги, используя паспортные данные рядовых членов партии, Аграрная партия еще в 2016 году заводила деньги со счетов фирм, зарегистрированных на Кипре. В общем, все более или менее молодцы, что сказать.

Совсем недавно на сайте Парламентской ассамблеи ОБСЕ появилось заявление международной комиссии по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами в Украине: «Существующая законодательная база, касающаяся финансирования избирательных кампаний, не обеспечивает прозрачности и подотчетности, несмотря на изменения в законодательстве, принятые после последних парламентских выборов в Украине» (речь идет о выборах в Раду VIII созыва).

Насчет законодательной базы — позволим себе не согласиться с уважаемыми экспертами. Законодательная база как раз хорошая. Загвоздка — в исполнении законов.

По закону партии должны ежеквартально отчитываться перед Национальным агентством по противодействию коррупции о движении своих финансов. Сегодня все активно обсуждают «школу депутатов», затеянную в Трускавце для народных избранников от «Слуги народа». «На чьи деньги банкет?» — спрашивают избиратели, читая о номерах в дорогих отелях и прочих благах, предоставленных ученикам «трускавецкой школы». «Школу финансирует партия, а откуда на это у партии деньги — вы увидите в отчетах для НАПК», — заявил СМИ глава партии Дмитрий Разумков, однако точную стоимость проекта не назвал. Что же, дождемся отчета.

Буханка хлеба в год — на финансирование политических партий Украины

«Если крупные корпорации и богатые люди в состоянии купить большее влияние посредством значительных взносов на проведение избирательных кампаний, граждане могут потерять доверие к политическому процессу или оказаться вытесненными на его обочину, — писал бывший генсек ООН Кофи Аннан в предисловии к книге «Финансирование политических партий и избирательных кампаний: Руководство по финансированию политической деятельности». — Это явление усугубляется недостаточным участием граждан в деятельности политических партий, что еще более увеличивает отчужденность людей от политики».

А теперь пара слов об «отчужденности людей от политики».

Если взять в руки калькулятор и попробовать подсчитать стоимость бюджетного финансирования политических партий Украины, то оно, по самым грубым прикидкам, обойдется каждому голосовавшему на выборах в 40 грн в год. А если учитывать всех потенциальных избирателей, то эта сумма уменьшится вдвое. Двадцатка в год на партийное финансирование. Буханка хлеба.

Кто даму ужинает, тот ее и танцует

Тут напрашивается аналогия со СМИ. Когда все подряд кричат о продажных журналистах, хочется сказать: «А вы купите их сами. Давайте каждый будет платить налог на общественные СМИ, которые не зависят от олигархов». Британцы же сбрасываются, например, на свое честное независимое «БиБиСи» — и ничего. Зато информацию получают не такую, которая нравится хозяину телеканала, а объективную. Но нет, нашему человеку больше по душе потреблять информационный мусор — зато дармовой, как ему кажется.

Так что если отказаться от бюджетного финансирования политических партий, то будет как в старом анекдоте: «Кто даму ужинает, тот ее и танцует». Если распроклятые «они» — олигархи, жирные коты — будут платить за политические партии, то «мы» — простые украинцы — будем и дальше сидеть ровно со своей драгоценной двадцаткой в зубах и смотреть, как «они» танцуют нашу страну. И всех нас заодно.