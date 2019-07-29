Государственное финансирование партий

https://racurs.ua/2405-gosudarstvennoe-finansirovanie-partiy-partiynye-dengi-iz-karmanov-obyvateley.html

Ракурс

«А вы знаете, что не просто проголосовали за партию, а еще и своим голосованием влили ей деньги из своего же кармана?!» — этот пугающий вопрос звучит сегодня из соцсетей и СМИ, и одуревшие от ветра перемен «простые избиратели», которые ничего не знают о государственном финансировании партий, одуревают еще больше: «Как?!.. Какие еще деньги?» — «Миллионы! — глумливо отвечают им все те же разгонные баннеры из соцсетей. — Десятки и сотни миллионов ваших денежек! Даже Шарий десяток миллиончиков на свою партию получит!»

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Для тех, кто спрашивает, почему это вдруг бюджетные деньги должны отстегиваться каким-то там политическим партиям, ответим: во-первых, не «вдруг», во-вторых... Впрочем, давайте обо всем по-порядку.

Государственное финансирование партий: ключ к бюджету — 2%

Обыватель любит считать чужие финансы, но в данном случае речь идет о государственном финансировании партий, то есть из бюджета, а значит, это наши деньги, поэтому считать их не зазорно.

Но сначала — откуда взялось государственное финансирование партий?

8 октября 2015 года Верховная Рада приняла закон «О предотвращении и противодействии политической коррупции», в котором впервые предусмотрено государственное финансирование партий с 2017 года. Согласно ему, партия может финансироваться из двух источников: на взносы в поддержку политсилы и на средства из госбюджета.

На взносах мы остановимся позже. Сейчас нас интересуют бюджетные деньги. Их получают не все. Цитата: «Право партий на бюджетное финансирование предусматривается в случае, если… они набрали не менее 2% голосов избирателей». Но эта норма начинает действовать после нынешних выборов, а до того деньги получали только партии, преодолевшие на выборах в Раду 5-процентный барьер. До конца прошлого года шесть партий получили от государства 1 млрд 123 млн грн.

Приятные бонусы государственного финансирования партий

В государственное финансирование партий входит и возмещение затрат, «связанных с финансированием их предвыборной агитации во время очередных и внеочередных выборов народных депутатов Украины», но сегодня эта норма касается политсил, преодолевших 5-процентный барьер.

В законе предусмотрен еще один бонус — так называемая гендерная квота, которая составляет 1/3. То есть если в партии две трети мужчин и треть женщин (или наоборот), то за это полагается 10% суммы, предусмотренной в бюджете на государственное финансирование партий. Если таких партий несколько, то «гендерные» 10% делятся между ними поровну. Но до выборов этого года получить их удалось только «Самопомощи», остальные политсилы оказались чересчур маскулинными.

Сколько стоит бюллетень

Теперь собственно о бюджете и о том, как высчитывается сумма на государственное финансирование партий. Первоначально в закон закладывалась такая норма — 2% от минимальной заработной платы за каждый отданный за партию голос.

Но в бюджете на 2019 год на государственное финансирование партий было выделено 565,7 млн грн, что оказалось явно меньше вышеуказанной нормы. Поэтому закон немного подкорректировали, и теперь «деньги партии» из наших карманов изымают по формуле «2% от прожиточного минимума для трудоспособного гражданина», а это уже почти в три раза меньшая сумма. Прожиточный минимум в настоящее время составляет 1936 грн. Высчитываем 2% от него — выходит 38 грн 72 коп. с носа — точнее, с избирателя.

Двадцать три миллиона рабочих часов

Даже если округлить до 40 грн, все равно деньги как будто небольшие. Но когда речь идет о миллионах, у «простого народа» захватывает дыхание. Что ж, давайте займемся сравнительными подсчетами. Имеем сумму почти 566 млн грн на государственное финансирование партий. Много это или мало? Это более 135 тыс. месячных зарплат. Или свыше 23 млн рабочих часов. Или 300 с лишним прожиточных минимумов для малышей до шести лет. Ужас!

Но если открыть другие показатели, то указанная сумма в сравнении покажется не такой уж страшной. Например, этих денег хватит на строительство пяти-шести школ или полутора десятков детских садов. В масштабах страны это капля в море, а всего на образование в бюджет заложено 127 млрд грн — это 250 партийных бюджетов. На пенсии предусмотрено 167,5 млрд грн. Даже на жилищные субсидии, которые так дороги сердцу обывателя, в бюджете прописано 20 млрд грн, то есть в 40 раз больше, чем сумма, которая пойдет на государственное финансирование партий.

Эта сумма сопоставима разве что с теми, что выделяются на обновление материально-технической базы вузов (472,8 млн грн) или на природоохранные мероприятия на объектах коммунальной собственности (579,7 млн грн). Или хоть на финансирование органов и учреждений системы правосудия (476,2 млн грн). Много на эти деньги нафинансируешь и наобновляешь?

Но хватит сравнительной арифметики.

Идеологии нет

Мы не будем высчитывать точную сумму, которую получит каждая из политических сил в рамках государственного финансирования партий по результатам парламентских выборов. Скажем лишь, что, по данным СМИ, «Слуге народа» полагается почти 234 млн грн, «Оппозиционной платформе «За жизнь» — почти 71 млн грн, «Батькивщине» — чуть более 44 млн грн, «Европейской солидарности» — почти 44 млн грн, «Голосу» — примерно 31,5 млн грн. Последние две партии дополнительно заработали по 28 млн грн за соблюдение гендерных квот. Гройсман и Шарий, Смешко и Вилкул, Тягныбок и Ляшко, пролетевшие на выборах, тоже получат свои деньги — от 11 до 20 млн грн.

Проблема в том, что, к сожалению, у наших партий, в подавляющем большинстве, нет идеологии. То есть они, конечно, могут объявлять себя правыми и левыми, либералами и консерваторами, но это все, как правило, пустые словеса. Самый яркий пример — победитель выборов, партия «Слуга народа», которую вынесла наверх волна надежд «простого народа», в частности, на большие, жирные и дармовые социальные льготы. Вот только это никак не вяжется с идеологией либертарианства, о которой лидеры партии заявляли ранее.

За Вову, за Петю, за Юлю…

Вторая огромная проблема нашей страны — в том, что рядовому избирателю на идеологию наплевать. Он не забивает себе голову какими-то умными вещами, а голосует попросту — за Вову, за Петю, за Юлю. Эти трое — киты украинской политики, поэтому могут себе позволить роскошь не вставлять свои фамилии в названия политических партий. А вот умные игроки второго-третьего эшелонов таким ходом, глядишь, и поднабрали себе голосов еще на полмиллиона.

Например, приходит «простой избиратель» на избирательный участок, видит какую-нибудь «Украинскую стратегию» или «Силу и честь», чешет затылок и ставит галочку «за Юлю». А назвались бы они попросту — «партия Гройсмана», «партия Смешко» — и всем было бы ясно. В этом смысле умно поступил народный вилоносец Олег Валерьевич, обозначив партию имени себя. Но он, между прочим, мог бы и не стараться: радикалы — и так уже старый почтенный бренд в отечественном политикуме.

К чему это? А к тому, что у «простого народа» складывается впечатление, что «деньги партии» идут напрямую в карман лидера. И, между прочим, часто оно так и есть, и тогда действительно душа болит за то, что какой-нибудь господин Шарий получит 11 млн грн. Вынутых, между прочим, из наших карманов.

P. S. По некоторым данным, девять из десяти украинцев категорически не поддерживают идею финансирования политических сил из государственного бюджета. Но на самом деле это исключительно правильная норма закона. Почему государственное финансирование партий — благо, и как украинские политсилы вертят своими финансами, поговорим немного позже.