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Олігарх Ігор Коломойський. Фото: ТСН

Коломойський назвав двох фаворитів на крісло прем'єр-міністра України

6 сер 2019, 14:58
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Олігарх Ігор Коломойський назвав фаворитів на посаду прем'єр-міністра України.

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На думку мільярдера, український уряд можуть очолити двоє політиків. Один із них — це директор НАК «Нафтогаз України», економіст Юрій Вітренко. Про це Коломойський заявив в інтерв’ю російському РБК.

Другим фаворитом за прем'єрське крісло бізнесмен вважає генерального директора інвестиційної компанії AYA Capital та чинного заступника голови Офісу президента з економічних питань Олексія Гончарука.

Фаворити гонки — Юрій Вітренко та Олексій Гончарук, — впевнений Коломойський.

Нагадаємо, нещодавно представник президента України Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявляв, що монокоаліція «Слуги народу» забере всі міністерські крісла, бо законодавством не передбачено такого, щоби в уряді була опозиція.

Днями ЗМІ оприлюднили список кандидатів від «Слуги народу» на посаду спікера Верховної Ради та парламентських комітетів. На спікера парламенту пропонуватимуть Дмитра Разумкова, а віце-спікером може стати Руслан Стефанчук. Керуватиме парламентською фракцією «Слуга народу» Давид Арахамія.


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