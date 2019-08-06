Коли догляд за пенсіонером зараховується у стаж, пояснив Верховний суд. Фото: Точка доступу

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Верховний суд постановив, що сторонній догляд за людиною пенсійного віку за відсутності висновків закладу охорони здоров’я про потребу такої опіки не може бути підставою для зарахування періодів догляду до робочого стажу, який дає право на призначення пенсійних виплат за віком.

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Таке рішення було ухвалено після розгляду касаційної справи за позовом ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній електростанції до управління Пенсійного фонду. Позивач звернувся до управління ПФУ з вимогою призначити йому пенсію за віком як учаснику ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Оскільки на цей період у чоловіка був відсутній необхідний страховий стаж (не менше 15 років), він вимагав зарахувати до нього також період догляду за пенсіонерами, повідомляє сьогодні «Судова влада України».

Суд роз’яснив, що ПФУ відмовив позивачеві в оформленні пенсії, оскільки його страховий стаж виявився недостатнім для призначення пенсійних виплат за віком. Окрім того, він не надав потрібних довідок, які би дали змогу визначити період його роботи у зоні відчуження.

Період догляду за особами пенсійного віку також не був зарахований до загального стажу роботи через відсутність медичних висновків про те, що вказані пенсіонери насправді потребували стороннього догляду.

Суди першої й апеляційної інстанцій позов чоловіка задовольнили, але Верховний суд скасував ці рішення, зазначивши, що висновки судів у частині зарахування спірних періодів до стажу роботи позивача базуються на невірному застосуванні норм права.

У постанові ВС від 31 липня в справі № 348/2357/16-а зазначено, що до стажу роботи зараховуються лише періоди догляду за особою пенсійного віку, яка потребує такого догляду, якщо це підтверджено відповідними медичними висновками, оскільки стан здоров’я людини і є тим критерієм, за яким певних громадян відносять до категорії осіб, час догляду за якими зараховується до стажу роботи.

Якщо статус пенсіонера, який потребує сторонньої опіки, не підтверджено офіційно, це виключає можливість зарахування періоду догляду за ними до робочого стажу, наголосили у суді.