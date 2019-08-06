Когда уход за пенсионером засчитывается в стаж работы, пояснил Верховный суд. Фото: Точка доступу

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Верховный суд постановил, что посторонний уход за человеком пенсионного возраста при отсутствии выводов учреждения здравоохранения о необходимости такой опеки не может быть основанием для зачисления периодов ухода в трудовой стаж, который дает право на назначение пенсионных выплат по возрасту.

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Такое решение было принято после рассмотрения кассационного дела по иску ликвидатора аварии на Чернобыльской атомной электростанции к управлению Пенсионного фонда. Истец обратился в управление ПФУ с требованием назначить ему пенсию по возрасту как участнику ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Поскольку в этот период у мужчины отсутствовал необходимый страховой стаж (не менее 15 лет), он требовал причислить к нему также период ухода за пенсионерами, сообщает сегодня «Судебная власть Украины».

Суд разъяснил, что ПФУ отказал истцу в оформлении пенсии, поскольку его страховой стаж оказался недостаточным для назначения пенсионных выплат по возрасту. Кроме того, он не предоставил необходимых справок, которые бы позволили определить период его работы в зоне отчуждения.

Период ухода за людьми пенсионного возраста также не был засчитан в общий стаж работы из-за отсутствия медицинских заключений о том, что указанные пенсионеры на самом деле нуждались в постороннем уходе.

Суды первой и апелляционной инстанций иск мужчины удовлетворили, но Верховный суд отменил эти решения, отметив, что выводы судов в части зачисления спорных периодов в стаж работы истца основаны на неверном применении норм права.

В постановлении ВС от 31 июля по делу № 348/2357/16-а указано, что в стаж работы засчитываются только периоды ухода за человеком пенсионного возраста, который нуждается в таком уходе, если это подтверждено соответствующими медицинскими заключениями, поскольку состояние здоровья человека и является тем критерием, по которому определенных граждан относят к категории лиц, время ухода за которыми зачисляется в стаж работы.

Если статус пенсионера, который нуждается в посторонней опеке, не подтвержден официально, это исключает возможность зачисления периода ухода за ними в трудовой стаж, подчеркнули в суде.