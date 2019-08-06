В Покровске обнаружили заполненные бюллетени. Фото: Нацполиция

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В городе Покровск, что в округе № 50 Донецкой области, полицейские обнаружили четыре бюллетеня с внеочередных выборов в Верховную Раду.

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Документы нашли 5 августа в одном из жилых многоквартирных домов. Все бюллетени изъяли. По факту открыли уголовное производство. Следственно-оперативная группа задокументировала факт и в присутствии понятых изъяла бюллетени. Обнаруженные бюллетени были заполнены сразу за трех кандидатов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По факту найденных бюллетеней следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 158 (фальсификация избирательных документов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что выборы в Раду на 50-м округе в городе Покровск Донецкой области прошли с протестами и скандалами. В населенном пункте даже работал полицейский спецназ, который обеспечивал охрану порядка. В этом округе за мандат боролись представитель «Оппозиционного блока» и городской голова Покровска Руслан Требушкин и самовыдвиженец, Добропольский мэр Андрей Аксенов.

Суд принял решение пересчитать голоса, поскольку были выявлены расхождения в цифрах, указанных в протоколах. Члены избирательной комиссии 50-го избирательного округа отказались выполнять судебное решение и заявили, что не будут проводить повторный подсчет голосов. Полиция Донецкой области открыла уголовное производство за невыполнение этого требования.