Из Мариуполя в «серую зону» запустили электрички. Фото: Народная правда

https://racurs.ua/n125239-ukrzaliznycya-zapustila-elektrichki-iz-mariupolya-v-seruu-zonu.html

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Пригородные электрички впервые за последние пять лет запустили с Мариуполя в так называемую серую зону.

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На днях железнодорожники возобновили движение пригородных поездов на участке Мариуполь — Южнодонбасская. Для того, чтобы восстановить движение поездов на этом участке железнодорожникам и специалистам штаба ООС пришлось плодотворно поработать и подготовить инфраструктуру. Движение пригородных поездов от Волновахи до станции Южнодонбасская через станцию Велико-Анадоль не осуществлялось с 2014 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В обществе отметили, что в «УЗ» осознают большое социальное значение пригородных перевозок на Донбассе, особенно на территориях, находящихся вблизи линии разграничения. Железнодорожники напомнили, что в прошлом году были запущены обновленные пригородные электропоезда Мариуполь — Волноваха.

Участком Мариуполь — Южнодонбасская будут курсировать четыре пригородных поезда. С графиком движения поездов можно ознакомиться здесь.

Напомним, в июле «Укрзализныця» обещала запустить пилотный проект по обновлению пассажирских поездов для пригородного сектора. В 2019 году планируется приобрести поезда для Запорожской и Днепропетровской областей. Для приобретения новых поездов планируется выделить около 110 млн долл. До конца года планируется восстановить более 100 поездов.