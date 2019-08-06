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Ракурс
З Маріуполя в «сіру зону» запустили електрички. Фото: Народна правда

«Укрзалізниця» запустила електрички з Маріуполя в «сіру зону»

6 сер 2019, 14:00
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Приміські електрички вперше за останні п’ять років запустили з Маріуполя в так звану сіру зону.

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Днями залізничники відновили рух приміських поїздів на дільниці Маріуполь — Південнодонбаська. Для того, щоб відновити рух поїздів на цій ділянці залізничникам та фахівцям штабу ООС довелося плідно попрацювати й підготувати інфраструктуру. Рух приміських поїздів від Волновахи до станції Південнодонбаська через станцію Велико-Анадоль не здійснювався з 2014 року. Про це сьогодні повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

У товаристві наголосили, що в «УЗ» усвідомлюють велике соціальне значення приміських перевезень на Донбасі, особливо на територіях, що знаходяться поблизу лінії розмежування. Залізничники нагадали, що минулоріч було запущено оновлені приміські електропоїзди Маріуполь — Волноваха.

Дільницею Маріуполь — Південнодонбаська курсуватимуть чотири приміські поїзди. З графіком руху потягів можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, у липні «Укрзалізниця» обіцяла запустити пілотний проект із оновлення пасажирських електричок для приміського сектора. У 2019 році планується придбати потяги для Запорізької та Дніпропетровської областей. Для придбання нових потягів планується виділити близько 110 млн дол. До кінця року планується відновити понад 100 потягів.

Джерело: Ракурс


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