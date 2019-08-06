Опалювальний сезон в Одесі під загрозою зриву — «Нафтогаз». Фото: 5632

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Опалювальний сезон в Одесі опинився під загрозою зриву. НАК «Нафтогаз України» заявляє, що підприємства-боржники «Теплопостачання міста Одеси» та Одеська ТЕЦ можуть залишити жителів міста без тепла.

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Теплопостачання Одеси залежить від погашення одеськими підприємствами заборгованості перед «Нафтогазом». Їм необхідно сплатити мінімальну суму боргу, щоби продовжити співпрацю з постачання газу, повідомляє сьогодні прес-служба компанії.

Борг Одеської теплоелектроцентралі становить 840,9 млн грн. Згідно з графіком погашення заборгованості ТЕЦ, до кінця року буде погашено лише 74% від цієї суми. Аби процес закупівлі газу в «Нафтогазі» було налагоджено, Одеській ТЕЦ треба погасити щонайменше 161 млн грн боргу.

Борг компанії «Теплопостачання міста Одеси» перед «Нафтогазом» становить 836 млн грн. Цьому підприємству для того, щоби досягти мінімального рівня розрахунків, необхідно погасити щонайменше 222,4 млн грн заборгованості.

У «Нафтогазі» також звернулися до місцевих органів влади і Фонду державного майна, який управляє ТЕЦ, із закликом вжити необхідних заходів. У компанії наголосили, що одеські підприємства зможуть купувати газ для забезпечення опалювального сезону лише після виконання умов укладених договорів.