В системі МВС стався збій, водіям неможливо видати права. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/ua/n125238-servisni-centry-mvs-cherez-zbiy-pryzupynyly-vydachu-vodiyskyh-prav-v-ukrayini.html

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Водійські права в Україні тимчасово перестали видавати через збій у роботі Національної автоматизованої інформаційної системи.

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Сьогодні, 6 серпня, ця система почала працювати з перебоями. Внаслідок цього сервісні центри МВС не можуть надати низку послуг водіям. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

Було неможливо видати посвідчення водія на право керування транспортними засобами, обміняти або замінити водійський документ на право керування транспортними засобами. Збій унеможливив видати свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

На момент публікації цієї новини сервісні центри МВС відновили обслуговування клієнтів у звичному режимі. Збій тривав майже годину часу.

Нагадаємо, у січні збій у роботі телекомунікаційної мережі Державної фіскальної служби зупинив рух транспорту між Україною і Кримом. Автомобілі, які їхали з материка на півострів і в зворотньому напрямку, не пропускали.