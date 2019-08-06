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Війна на Донбасі: четверо бійців ООС загинули від ворожих обстрілів. Фото: Podrobnosti.ua

Війна на Донбасі: четверо бійців ООС загинули від ворожих обстрілів

6 сер 2019, 13:17
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Війна на Донбасі сьогодні забрала життя чотирьох українських військових. Окупанти грубо порушили так званий «режим тиші».

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За даними прес-центру Міністерства оборони, сьогодні проросійські бойовики близько години обстрілювали позиції ООС поблизу Богданівки на Донеччині. При цьому застосовувалося озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя.

Потім було обстріляно українські позиції у районі Павлополя. Цього разу ворожі формування застосували ручні протитанкові гранатомети.

Внаслідок цих обстрілів сили ООС зазнали втрат, зокрема, загинули четверо бійців.

У Міноборони також уточнили, що минулої доби один боєць ООС підірвався на вибуховому пристрої і зараз перебуває у лікарні з пораненнями.

Як відомо, з 21 липня на території Донбасу діє так зване «хлібне перемир’я», яке було встановлено після домовленостей Тристоронньої контактної групи у Мінську. Під час режиму тиші заборонено будь-яке ведення вогню.

Джерело: Ракурс


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