ДБР розслідує незаконний перетин кордону екс-президентом. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n125236-dbr-rozsliduie-mojlyvyy-nezakonnyy-vyyizd-poroshenka-za-kordon-dokument.html

Ракурс

Слідчі Державного бюро розслідувань перевірять інформацію щодо організації колишнім президентом України незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів.

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Правоохоронці з’ясують можливе внесення службовими особами державних митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону. Про це 6 серпня повідомила прес-служба ДБР.

Досудове розслідування розпочато за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

Низка українських ЗМІ повідомила, що справа стосується можливих незаконних дій прикордонників та митників, які оформляли поїздку п’ятого президента Петра Порошенка на Мальдіви. Про це повідомили «Українська правда» та «Інтерфакс-Україна» із посиланням на джерела в ДБР.

Як відомо, 5 серпня заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив в своєму Telegram-каналі, що Держбюро відкрило провадження щодо Порошенка через його заяву. Документи Портнов оприлюднив у мережі.

Нагадаємо, глава ДБР Роман Труба стверджував, що колишній президент України Петро Порошенко є фігурантом 11 кримінальних проваджень. Сам політик наполягає, що цих справ у Державному бюро розслідувань не існує