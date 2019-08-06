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Ракурс
Селфі на електроопорі відправило миколаївського школяра до реанімації. Фото: mega-faza.ru

Селфі на електроопорі відправило миколаївського школяра до реанімації (ФОТО)

6 сер 2019, 12:45
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Удар струмом дістав школяр із Миколаєва, коли заліз на 30-метрову опору високовольтної лінії електропередач (ЛЕП) заради селфі.

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Потерпілий перебуває в реанімації, повідомляє сьогодні у Facebook прес-центр Міністерства внутрішніх справ.

Внаслідок удару струмом хлопчик впав із найвищою платформи на середню, а також зачепився за металевий каркас. Його друг безуспішно намагався допомогти потерпілому, але зняти школяра з опори вдалося лише рятувальникам, яких викликали випадкові свідки події.

Швидка допомога доставила потерпілого до реанімації у вкрай важкому стані.

Селфі на електроопорі відправило миколаївського школяра до реанімації. Фото: поліція

Селфі на електроопорі відправило миколаївського школяра до реанімації. Фото: поліція

Нагадаємо, в червні через екстремальне селфі потрапив до реанімації 14-річний хлопець у Броварах Київської області. Заради фото він заліз на захисну сітку над пішохідним мостом залізничної станції і взявся руками за металеві опори під контактним кабелем. Унаслідок такого необдуманого кроку він дістав удар струмом у 27 тис. вольт.

Джерело: Ракурс


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