Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Селфи на электроопоре привело николаевского школьника в реанимацию. Фото: mega-faza.ru

Селфи на электроопоре привело николаевского школьника в реанимацию (ФОТО)

6 авг 2019, 12:45
999

Удар током получил школьник из Николаева, когда залез на 30-метровую опору высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) ради селфи.

Loading...

Потерпевший находится в реанимации, сообщает сегодня в Facebook пресс-центр Министерства внутренних дел.

Вследствие удара током мальчик упал с самой высокой платформы на среднюю, а также зацепился за металлический каркас. Его друг безуспешно пытался помочь пострадавшему, но снять школьника с опоры удалось только спасателям, которых вызвали случайные свидетели произошедшего.

Скорая помощь доставила потерпевшего в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Селфи на электроопоре привело николаевского школьника в реанимацию. Фото: полиция

Селфи на электроопоре привело николаевского школьника в реанимацию. Фото: полиция

Напомним, в июне из-за экстремального селфи попал в реанимацию 14-летний парень в Броварах Киевской области. Ради фото он забрался на защитную сетку над пешеходным мостом железнодорожной станции и взялся руками за металлические опоры под контактным кабелем. Вследствие такого необдуманного шага он получил удар током в 27 тыс. вольт.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Пленные моряки: российский суд назначил дату апелляции на арест украинских военнослужащих

Рассмотрение апелляции на арест пленных украинских моряков Московский городской суд РФ назначил на 11.00 16 августа. В настоящее время это решение касается только первой группы из шести пленных военнослужащих

Новости мира
16:36
Новости партнеров
Загрузка...