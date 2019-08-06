Селфи на электроопоре привело николаевского школьника в реанимацию. Фото: mega-faza.ru

https://racurs.ua/n125235-selfi-na-elektroopore-privelo-nikolaevskogo-shkolnika-v-reanimaciu-foto.html

Ракурс

Удар током получил школьник из Николаева, когда залез на 30-метровую опору высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) ради селфи.

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Потерпевший находится в реанимации, сообщает сегодня в Facebook пресс-центр Министерства внутренних дел.

Вследствие удара током мальчик упал с самой высокой платформы на среднюю, а также зацепился за металлический каркас. Его друг безуспешно пытался помочь пострадавшему, но снять школьника с опоры удалось только спасателям, которых вызвали случайные свидетели произошедшего.

Скорая помощь доставила потерпевшего в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, в июне из-за экстремального селфи попал в реанимацию 14-летний парень в Броварах Киевской области. Ради фото он забрался на защитную сетку над пешеходным мостом железнодорожной станции и взялся руками за металлические опоры под контактным кабелем. Вследствие такого необдуманного шага он получил удар током в 27 тыс. вольт.