ГБР расследует незаконное пересечение границы экс-президентом. Фото: Прямой

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Следователи Государственного бюро расследований проверят информацию об организации бывшим президентом Украины незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов.

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Правоохранители выяснят возможно внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо неправдивых сведений с целью обеспечения пересечения границы. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба ГБР.

Досудебное расследование начато по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

Ряд украинских СМИ сообщил, что дело касается возможных незаконных действий пограничников и таможенников, которые оформляли поездку пятого президента Петра Порошенко на Мальдивы. Об этом сообщили «Украинская правда» и «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в ГБР.

Как известно, 5 августа заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил в своем Telegram-канале, что Госбюро открыло производство в отношении Порошенко из-за его заявления. Документы Портнов обнародовал в сети.

Напомним, глава ГБР Роман Труба утверждал, что бывший президент Украины Петр Порошенко является фигурантом 11 уголовных производств. Сам политик настаивает, что этих дел в Государственном бюро расследований не существует.