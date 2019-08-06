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Война на Донбассе: четыре бойца ООС погибли при вражеских обстрелах. Фото: Podrobnosti.ua

Война на Донбассе: четыре бойца ООС погибли при вражеских обстрелах

6 авг 2019, 13:17
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Война на Донбассе сегодня унесла жизни четверых украинских военных. Оккупанты грубо нарушили так называемый «режим тишины».

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По данным пресс-центра Министерства обороны, сегодня пророссийские боевики около часа обстреливали позиции ООС близ Богдановки в Донецкой области. При этом применялось вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Затем были обстреляны украинские позиции в районе Павлополя. В этот раз вражеские формирования применили ручные противотанковые гранатометы.

Вследствие этих обстрелов силы ООС понесли потери, в частности, погибли четыре бойца.

В Минобороны также уточнили, что в минувшие сутки один боец ООС подорвался на взрывном устройстве и сейчас находится в больнице с ранениями.

Как известно, с 21 июля на территории Донбасса действует так называемое «хлебное перемирие», которое было установлено после договоренностей Трехсторонней контактной группы в Минске. Во время режима тишины запрещено любое ведение огня.

Источник: Ракурс


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