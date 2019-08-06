В системе МВД произошел сбой, водителям невозможно выдать права. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/n125238-servisnye-centry-mvd-iz-za-sboya-priostanovili-vydachu-voditelskih-prav-v-ukraine.html

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Водительские права в Украине временно перестали выдавать из-за сбоя в работе Национальной автоматизированной информационной системы.

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Сегодня, 6 августа, эта система начала работать с перебоями. Вследствие этого сервисные центры МВД не могут предоставить ряд услуг водителям. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Было невозможно выдать удостоверение водителя на право управления транспортными средствами, обменять или заменить водительский документ на право управления транспортными средствами. Из-за сбоя нельзя выдать свидетельство о допущении транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.

На момент публикации этой новости сервисные центры МВД возобновили обслуживание клиентов в обычном режиме. Сбой длился почти час времени.

Напомним, в январе сбой в работе телекоммуникационной сети Государственной фискальной службы остановил движение транспорта между Украиной и Крымом. Автомобили, которые ехали с материка на полуостров и в обратном направлении, не пропускали.