Сбой в работе базы данных остановил движение транспорта между Украиной и Крымом

На нескольких украинских КПВВ технические проблемы, фото — Kherson.life

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На админгранице с Крымом не пропускают автомобили, следующие с материка на полуостров и в обратном направлении.

Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, причиной временного прекращения движения является технический сбой базы данных, который произошел 26 января.

Сбой в работе телекоммуникационной сети ГФС произошел после обеда на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Каланчак» и «Чаплынка». Они подчинены таможням ГФС в Херсонской области и АР Крым.

Фискалы будут пытаться возобновить работу КПВВ до полуночи 26 января и пока отправляют желающих пересечь админграницу между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым на КПВВ «Чонгар». Сбой данных системы этого пункта не коснулся.

Последний раз «Каланчак» и «Чаплынка» прекращали работу в начале сентября 2018 года. Тогда причиной временного закрытия КПВВ стала опасная экологическая ситуация, которая сложилась на заводе «Титан» в Крыму. Пересечь админграницу с оккупированным Крымом можно было также только через КПВВ «Чонгар».