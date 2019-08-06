Отопительный сезон в Одессе под угрозой срыва — «Нафтогаз». Фото: 5632

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Отопительный сезон в Одессе находится под угрозой срыва. НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что предприятия-должники «Теплоснабжение города Одессы» и Одесская ТЭЦ могут оставить жителей города без тепла.

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Теплоснабжение Одессы зависит от погашения одесскими предприятиями задолженности перед «Нафтогазом». Им необходимо оплатить минимальную сумму долга, чтобы продолжить сотрудничество по поставкам газа, сообщает сегодня пресс-служба компании.

Долг Одесской теплоэлектроцентрали составляет 840,9 млн грн. Согласно графику погашения задолженности ТЭЦ, до конца года будет погашено только 74% от этой суммы. Чтобы процесс покупки газа в «Нафтогазе» был налажен, Одесской ТЭЦ нужно погасить по меньшей мере 161 млн грн долга.

Долг компании «Теплоснабжение города Одессы» перед «Нафтогазом» составляет 836 млн грн. Этому предприятию для того, чтобы достигнуть минимального уровня расчетов, необходимо погасить хотя бы 222,4 млн грн задолженности.

В «Нафтогазе» также обратились к местным органам власти и Фонду государственного имущества, который управляет ТЭЦ, с призывом принять необходимые меры. В компании подчеркнули, что одесские предприятия смогут покупать газ для обеспечения отопительного сезона только после выполнения условий заключенных договоров.