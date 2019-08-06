Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Отопительный сезон в Одессе под угрозой срыва — «Нафтогаз». Фото: 5632

Отопительный сезон в Одессе под угрозой срыва — «Нафтогаз»

6 авг 2019, 13:55
999

Отопительный сезон в Одессе находится под угрозой срыва. НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что предприятия-должники «Теплоснабжение города Одессы» и Одесская ТЭЦ могут оставить жителей города без тепла.

Loading...

Теплоснабжение Одессы зависит от погашения одесскими предприятиями задолженности перед «Нафтогазом». Им необходимо оплатить минимальную сумму долга, чтобы продолжить сотрудничество по поставкам газа, сообщает сегодня пресс-служба компании.

Долг Одесской теплоэлектроцентрали составляет 840,9 млн грн. Согласно графику погашения задолженности ТЭЦ, до конца года будет погашено только 74% от этой суммы. Чтобы процесс покупки газа в «Нафтогазе» был налажен, Одесской ТЭЦ нужно погасить по меньшей мере 161 млн грн долга.

Долг компании «Теплоснабжение города Одессы» перед «Нафтогазом» составляет 836 млн грн. Этому предприятию для того, чтобы достигнуть минимального уровня расчетов, необходимо погасить хотя бы 222,4 млн грн задолженности.

В «Нафтогазе» также обратились к местным органам власти и Фонду государственного имущества, который управляет ТЭЦ, с призывом принять необходимые меры. В компании подчеркнули, что одесские предприятия смогут покупать газ для обеспечения отопительного сезона только после выполнения условий заключенных договоров.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Пленные моряки: российский суд назначил дату апелляции на арест украинских военнослужащих

Рассмотрение апелляции на арест пленных украинских моряков Московский городской суд РФ назначил на 11.00 16 августа. В настоящее время это решение касается только первой группы из шести пленных военнослужащих

Новости мира
16:36
Новости партнеров
Загрузка...