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У Покровську виявили заповнені бюлетені. Фото: Нацполіція

У скандальному окрузі в Покровську поліція виявила заповнені бюлетені в під’їзді будинку (ФОТО)

6 сер 2019, 14:30
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У місті Покровськ, що в окрузі № 50 Донецької області, поліцейські виявили чотири бюлетені з позачергових виборів до Верховної Ради.

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Документи знайшли 5 серпня в одному з житлових багатоквартирних будинків. Всі бюлетені вилучили. За фактом відкрили кримінальне провадження. Слідчо-оперативна група задокументувала факт та у присутності понятих вилучила бюлетені. Виявлені бюлетені були заповнені одразу за трьох кандидатів. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

За фактом знайдених бюлетенів слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 158 (фальсифікація виборчих документів) Кримінального кодексу України.

У Покровську виявили заповнені бюлетені. Фото: Нацполіція

У Покровську виявили заповнені бюлетені. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що вибори в Раду на 50-му окрузі в місті Покровськ Донецької області пройшли з протестами та скандалами. У населеному пункті навіть працював поліцейський спецназ, який забезпечував охорону порядку. У цьому окрузі за мандат боролися представник «Опозиційного блоку» й міський голова Покровська Руслан Требушкін та самовисуванець, Добропільський мер Андрій Аксьонов.

Суд ухвалив рішення перерахувати голоси, оскільки були виявлені розбіжності у цифрах, зазначених у протоколах. Члени виборчої комісії 50-го виборчого округу відмовилися виконувати судове рішення та заявили, що не будуть проводити повторний підрахунок голосів. Поліція Донецької області відкрила кримінальне провадження через невиконання цієї вимоги.

Джерело: Ракурс


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