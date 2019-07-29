Кишечная инфекция у взрослых и детей

https://racurs.ua/2403-kishechnaya-infekciya-u-vzroslyh-i-detey-kak-deystvovat-pri-pischevyh-otravleniyah-sovety.html

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Лето набирает оборотов, а с ним и кишечные инфекции у взрослых и детей. Как доказательство — новости последних недель: массовое отравление детей в детском лагере под Одессой, на свадьбе в Ровно (гости, похоже, надолго запомнят это торжество — для 64 из 100 праздник закончился госпитализацией). Примерно в это же время, в июле прошлого года, в Киеве после употребления шаурмы были госпитализированы более 30 человек (в том числе и беременная женщина).

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Забыли помыть руки («ну, мыл, утром, наверное… та я ж в пакетике булочку брал»), не успели поставить на ночь в холодильник кастрюльку с еще вчера свежей едой («да что тому борщу сделается за ночь?»), купили продукт — неизвестно что и неизвестно где («я всегда там брал шаурму, у них так вкусно и недорого, ну в этом году еще не брал, и вот…»), продукт известный, но не совсем сезонный («и думал я, что не может быть хорошим арбуз 9 июня»), антисанитария («а это все теща, у нее мух немерено, я от нее всегда с поносом уезжаю»)… Все это цитаты из рассказов пациентов, попавших в среднем и тяжелом состоянии в инфекционное отделение, которые приводит как назидание на своей странице в Facebook врач-инфекционист Светлана Федорова.

Пищевые отравления — не дайте шансов кишечной инфекции у взрослых и детей

В теплое время года количество случаев острых кишечных инфекций у взрослых и детей увеличивается в разы. Это время благодатное для всех, в том числе и бактерий, которые с удовольствием и быстро размножаются.

Возбудители кишечных инфекций у взрослых и детей любят все то, что и мы с вами: сладости, дыни, арбузы; не гнушаются они и шаурмой, чизбургерами-гамбургерами…

Летом пищевые отравления подстерегают буквально на каждом шагу. Еда из уличных палаток, безобидная на первый взгляд вареная кукуруза, забывшая, сколько часов пролежала на прилавке, бутерброды с колбасой и молочные продукты (любимый набор пляжников) — всего этого достаточно. Есть и хорошая новость: условий, при которых шанс получить кишечную инфекцию у взрослых и детей приближается к 100%, не так и много. Одно из самых частых и важных – несоблюдение гигиены.

Летом мыть руки с мылом следует чаще, в сумочке пригодятся влажные салфетки или антисептик. Не забывайте тщательно мыть фрукты и овощи, даже если продавец их ополоснул водой. Соблюдайте сроки хранения продуктов, обращайте внимание на их запах и вкус. Наиболее часто пищевые отравления вызывают молочные продукты, пирожные и торты с кремом, салаты с майонезом. Выбирая арбузы, не покупайте разрезанные экземпляры.

К сожалению, мы часто забываем простые правила, которые способны сберечь не только здоровье, но иногда и жизнь. Хорошо, если, подцепив кишечную инфекцию, организм справится сам — без медицинской помощи и тяжелых последствий. Иногда запоздалое обращение к врачу заканчивается плачевно.

«Сейчас уезжаю на вскрытие. 45 лет, мужчина. Дома сидел семь дней, температурил, поносил. Поступил вчера с давлением 50/30, уже с анурией, плюс не был он здоровым по жизни, но «добить» кишечная инфекция может запросто. И сидеть дома, ждать, что вот-вот само пройдет, не нужно, поверьте», — предостерегает Светлана Федорова.

Кишечная инфекция у взрослых и детей: как распознать и что делать

Пищевое отравление развивается при попадании в организм патогенных микроорганизмов, при употреблении несвежих или некачественных продуктов. Через несколько часов после такой трапезы человек жалуется на тошноту, рвоту, многократный понос (диарею). Для кишечной инфекции у взрослых и детей также характерны симптомы интоксикации — общая слабость, головная боль и повышение температуры (иногда температура может быть нормальной или даже снижаться).

При симптомах пищевого отравления лучше обратиться к врачу. Особенно это касается детей. Насторожиться стоит, если ситуация не улучшается. Инфекционисты предостерегают: рвота, диарея и повышение температуры не всегда являются признаками кишечной инфекции у взрослых и детей. Поставить диагноз и назначить адекватное лечение под силу лишь врачу. Не нужно забывать и об аппендиците, «мимикрирующем» под пищевое отравление, особенно при атипичном расположении.

Кишечная инфекция у взрослых и детей: как себе помочь

1. Не допустить обезвоживания

Самое главное — не допустить обезвоживания (потери жидкости) при кишечной инфекции у взрослых и детей. Тяжесть течения заболевания определяется прежде всего степенью обезвоживания, поэтому основной упор в лечении — восполнение потерь жидкости. Лучше всего использовать оральные регидратационные смеси (ОРС), продающиеся в аптеках (препараты «Регидрон», «Хумана электролит», «БиоГая ОРС» и т. п.). ОРС содержат необходимое количество электролитов и других веществ, которые больной теряет при рвоте и диарее. Можно также пить минеральную воду, компот из сухофруктов, чай. Желательно, чтобы температура жидкости была равной температуре тела (быстрее усваивается).

Если нет возможности приобрести ОРС, смесь можно приготовить дома. «Смешайте шесть чайных ложек сахара и одну чайную ложку соли без горки в одном литре безопасной воды («вкус слез»), — советует Ольга Голубовская, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца. — Помните, что потери электролитов часто сопровождаются разнообразными неприятными симптомами – от мышечной слабости, чувства нехватки воздуха до судорожного подергивания мышц и иногда даже панических атак. Недостаточное восполнение нужного электролитного баланса (например, при употреблении минеральной воды вместо ОРС) не приводит к смягчению симптомов обезвоживания».

Сколько пить? При кишечной инфекции у взрослых и детей жидкость нужно давать больному столько, сколько он хочет или может выпить, вплоть до прекращения диареи. «В амбулаторных условиях удобны следующие рекомендации: после каждого жидкого стула детям младше двух лет необходимо давать 50–100 мл жидкости, детям от двух до 10 лет — 100–200 мл, детям более старшего возраста и взрослым — столько жидкости, сколько им хочется. С целью профилактики обезвоживания достаточно принимать 10 мл/кг (для детей) или по 200 мл раствора (для взрослых) после каждого эпизода рвоты или жидкого стула», — советует Ольга Голубовская.

То есть для ребенка весом 10 кг минимальная потребность для поддержания нормальной жизнедеятельности составляет 1 л. Не забывайте, что после каждого опорожнения, мочеиспускания дается дополнительная жидкость.

«Следует помнить, что некоторые жидкости нельзя принимать при диарейных заболеваниях: сладкие, подслащенные напитки, которые могут вызвать осмотическую диарею и гипернатриемию (газированные прохладительные напитки, фруктовые соки, чаи). Также не рекомендуется употреблять напитки, обладающие стимулирующим, мочегонным или слабительным действием, например, кофе, некоторые лечебные чаи», — предостерегает Ольга Голубовская.

2. Не пытайтесь остановить рвоту и диарею

При кишечной инфекции у взрослых и детей не следует пытаться остановить рвоту и диарею. Во-первых, таким образом организм старается избавиться от всего, мягко говоря, неполезного — токсинов, бактерий, вирусов. Во-вторых, как замечают инфекционисты, применение средств, ослабляющих перистальтику (таких, как лоперамид), должно быть согласовано с врачом, ведь эти препараты при некоторых состояниях противопоказаны. Кишечник можно очистить с помощью клизмы, в домашних условиях лучше использовать обычную воду, а не отвары ромашки, раствор марганцовки и т. п.

«Помните также, что промывание желудка, особенно если прошло менее трех часов после употребления недоброкачественного продукта, желательно, но может быть опасно, если заболевание сопровождается развитием панкреатита. Поэтому при сильных болях в животе, особенно опоясывающего характера, сразу обращайтесь к врачу и не занимайтесь самолечением», — советует Ольга Голубовская.

3. Не назначайте себе лекарства

При кишечной инфекции у взрослых и детей не назначайте и не применяйте самостоятельно антибиотики и прочие лекарственные препараты, даже если вашим знакомым «когда-то это помогло» при «точно таких же» симптомах.

4. Когда точно нужно бежать к врачу

Если рвота и понос наблюдаются у ребенка первых двух лет жизни, если присоединяется резкая боль в животе, а температура подымается выше 38, отсутствует мочеиспускание, если потери жидкости достаточно большие и восполнять их не получается — не занимайтесь самолечением. Срочно к врачу!