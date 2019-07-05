Желтая лихорадка: симптомы, опасность, страны с желтой лихорадкой

https://racurs.ua/2393-sobiraetes-v-otpusk-opasnaya-jeltaya-lihoradka-mojet-isportit-otdyh.html

Ракурс

Центр общественного здоровья Украины советует туристам, планирующим отпуск за рубежом, быть осторожными в связи со вспышками желтой лихорадки — довольно опасного вирусного заболевания, передаваемого инфицированными комарами. В последнее время во всем мире отмечается увеличение случаев этого заболевания. Этот факт эксперты связывают с миграцией населения, изменением климата, вырубкой лесов и урбанизацией.

Loading...

В каких странах есть опасность заразиться желтой лихорадкой

Неудовлетворительная эпидемическая ситуация в отношении желтой лихорадки сложилась в Бразилии, Нигерии, Анголе — здесь продолжают регистрироваться эпидемические вспышки. Согласно сообщению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2016‒2017 годах случаи заболеваний такой лихорадкой были зарегистрированы в Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Французской Гвинее, Перу и Суринаме. На территории Бразилии с 1 июля 2017 года до 1 июня 2018 года было зафиксировано 1266 случаев, из которых 409 — с летальным исходом.

Реальная заболеваемость по разным оценкам превышает статистику в 10–250 раз. Желтую лихорадку нередко путают с малярией, лептоспирозом, вирусными гепатитами, другими геморрагическими лихорадками.

Случаи заболевания этой, казалось бы, экзотической болезнью, были зафиксированы и в европейских странах — Франции, Нидерландах, Испании, Швейцарии, Германии, Бельгии (всего семь завозных случаев за период 1970‒2016 годов, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, CDC). Желтая лихорадка, как заявили в ВОЗ, является угрозой для всего мира, особенно с учетом глобального потепления и создания благоприятных условий для проживания и размножения комаров — переносчиков возбудителя в тех регионах, где их существование ранее было невозможным.

Эндемичными в отношении желтой лихорадки являются следующие страны: Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Центральная Африканская Республика, Чад, Кот-д'Ивуар, Конго, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Новая Эфиопия, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Судан, Южный Судан, Того, Уганда, Аргентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Французская Гвиана, Гайана, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Тринидад и Тобаго, Венесуэла.

Желтая лихорадка — симптомы и последствия

Желтая лихорадка называется так из-за того, что у некоторых пациентов развивается желтуха. Естественная восприимчивость людей к этому заболеванию высока. Инкубационный период длится в среднем шесть дней (от трех до 13 суток).

Заболевание начинается очень остро: с кратковременного озноба, повышения температуры до 39‒40 градусов. Температура держится несколько дней, потом снижается до нормы. У некоторых пациентов через один-два дня развивается вторая волна. Больные жалуются на головную боль, боль в мышцах спины, в пояснице. Появляются геморрагические симптомы — кровотечение из десен, носа, кровь в рвотных массах; лицо, шея, туловище становятся багровыми, глаза наливаются кровью, отмечаются почечные нарушения (протеинурия, уремическая кома), начинается желтуха.

К сожалению, в значительном количестве случаев болезнь может привести к летальному исходу (при тяжелых формах до 80%). Иногда течение заболевания бывает легким — с лихорадкой, головной болью, продолжающимися несколько часов.

Как передается желтая лихорадка

Вирус желтой лихорадки передается главным образом через укусы комаров из рода Aedes: А.aegypti, А.simpsani, А.africanus (в Африке) и рода Haemagogus: Н.spegazzini на Американском континенте. Эти комары распространены в тропических лесах (джунглях) и в населенных пунктах. Размножаются в местах скопления воды (водоемах, в том числе искусственных, в лужах, цистернах, бочках с водой, ведрах и т. п.).

Не исключается также передача возбудителя желтой лихорадки при попадании крови больного на поврежденную кожу, слизистые оболочки, через инфицированные инструменты, при переливании крови. Возможен «вертикальный» путь передачи возбудителя (от матери к плоду).

Больной человек как источник возбудителя опасен за день до начала и в первые пять дней клинических проявлений болезни. Иммунитет после перенесенного заболевания пожизненный.

Желтая лихорадка — как защититься

Специфического лечения желтой лихорадки не существует, лишь симптоматическое. Самым эффективным способом защиты является вакцинация. Одной дозы вакцины достаточно для пожизненного иммунитета.

Начиная с июля 2016 года в соответствии с решением Всемирной ассамблеи здравоохранения свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки должны иметь не 10-летний (как было ранее), а пожизненный срок действия.

Совершая поездки в эндемичные регионы, путешественники могут завезти заболевание в страны, где его не было. Для предотвращения завозных инфекций при выдаче виз немало стран требуют представить справку о вакцинации против желтой лихорадки, особенно если человек проживает в эндемичных районах или посещал их.

Итак, если вы выезжаете в эндемичные в отношении желтой лихорадки страны (или страны, требующие вакцинацию от нее), минимум за 10 дней до отъезда следует привиться. В Украине зарегистрирована вакцина Stamaril, YF-Vax (Sanofi Pasteur), доступна с 9-месячного возраста (6–9 месяцев при высоких рисках заражения). Найти ее можно в кабинетах вакцинации (например, в Киеве в консультативной поликлинике Александровской больницы) или в ряде частных клиник.

Вакцинация против желтой лихорадки преследует цель не только защитить самого путешественника, но и предотвратить вспышки в той или иной стране, дальнейшее распространение заболевания в мире. Поэтому страны, в которых нет случаев этого заболевания, но присутствуют комары-переносчики и приматы, являющиеся потенциальными резервуарами вируса, могут требовать при въезде справку о вакцинации.

Завоз вируса в страну инфицированным путешественником может привести к его быстрому распространению, укоренению, соответственно, местное население подвергается смертельной опасности. В таком случае сертификат о вакцинации требуется от лиц, прибывающих из стран с риском передачи вируса, а иногда даже от тех, кто совершил транзитный проезд через такие страны.

Инфекционисты предупреждают: если какая-либо страна не предъявляет требований в отношении вакцинации против желтой лихорадки (такое нередко случается), это не означает, что риск заражения в ней отсутствует.

В Украине комаров-переносчиков желтой лихорадки нет. Однако возможен завоз этих насекомых транспортом, в первую очередь — авиационным. Летом при надлежащих условиях комары могут выживать в окружающей среде несколько суток и инфицировать людей (особенно вблизи аэропортов).