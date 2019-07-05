Жовта лихоманка: симптоми, небезпека, країни з жовтою лихоманкою

https://racurs.ua/ua/2393-zbyraietesya-u-vidpustku-nebezpechna-jovta-lyhomanka-moje-zipsuvaty-vidpochynok.html

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Центр громадського здоров'я України радить туристам, які планують відпустку за кордоном, бути обережними з огляду на спалахи жовтої лихоманки — вельми небезпечного вірусного захворювання, що передається інфікованими комарами. Останнім часом у всьому світі відзначається збільшення випадків цього захворювання. Цей факт експерти пов'язують з міграцією населення, зміною клімату, вирубкою лісів та урбанізацією.

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В яких країнах є небезпека заразитися на жовту лихоманку

Незадовільна епідемічна ситуація щодо жовтої лихоманки склалася у Бразилії, Нігерії, Анголі — тут продовжують реєструватися епідемічні спалахи. Згідно з повідомленням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у 2016‒2017 роках випадки захворювань на таку лихоманку були зареєстровані в Болівії, Бразилії, Колумбії, Еквадорі, Французькій Гвінеї, Перу і Суринамі. На території Бразилії з 1 липня 2017 року до 1 червня 2018 року було зафіксовано 1266 випадків, з яких 409 — з летальним наслідком.

Реальна захворюваність за різними оцінками перевищує статистику у 10‒250 разів. Жовту лихоманку нерідко плутають з малярією, лептоспірозом, вірусними гепатитами, іншими геморагічними гарячками.

Випадки захворювання на цю, здавалося б, екзотичну хворобу, були зафіксовані і в європейських країнах — Франції, Нідерландах, Іспанії, Швейцарії, Німеччині, Бельгії (загалом сім завезених випадків за період 1970‒2016 років, згідно з даними Центру з контролю і профілактики захворювань, CDC). Жовта лихоманка, як заявили у ВООЗ, є загрозою для всього світу, особливо з урахуванням глобального потепління і створення сприятливих умов для проживання та розмноження комарів — переносників збудника в тих регіонах, де їх існування раніше було неможливим.

Ендемічними щодо жовтої лихоманки є такі країни: Ангола, Бенін, Буркіна-Фасо, Бурунді, Камерун, Центрально-Африканська Республіка, Чад, Кот-д'Івуар, Конго, Екваторіальна Гвінея, Ефіопія, Габон, Гамбія, Нова Ефіопія, Ліберія, Малі, Мавританія, Нігер, Нігерія, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Судан, Південний Судан, Того, Уганда, Аргентина, Болівія, Бразилія, Колумбія, Еквадор, Французька Гвіана, Гаяна, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Тринідад і Тобаго, Венесуела.

Жовта лихоманка — симптоми і наслідки

Жовта лихоманка називається так через те, що у деяких пацієнтів розвивається жовтяниця. Природна сприйнятливість людей до цього захворювання висока. Інкубаційний період триває в середньому шість днів (від трьох до 13 діб).

Захворювання починається дуже гостро: з короткочасного ознобу, підвищення температури до 39‒40 градусів. Температура тримається кілька днів, потім знижується до норми. У деяких пацієнтів через один-два дні розвивається друга хвиля. Хворі скаржаться на головний біль, біль у м'язах спини, в попереку. З'являються геморагічні симптоми — кровотеча з ясен, носа, кров у блювотних масах; обличчя, шия, тулуб стають багряними, очі наливаються кров'ю, відзначаються ниркові порушення (протеїнурія, уремічна кома), починається жовтяниця.

На жаль, у значній кількості випадків хвороба може призвести до летального наслідку (при важких формах до 80%). Іноді перебіг захворювання буває легким — з лихоманкою, головним болем, що тривають кілька годин.

Як передається жовта лихоманка

Вірус жовтої лихоманки передається головним чином через укуси комарів з роду Aedes: А.aegypti, А.simpsani, А.africanus (в Африці) і роду Haemagogus: Н.spegazzini на Американському континенті. Ці комарі поширені у тропічних лісах (джунглях) і в населених пунктах. Розмножуються в місцях скупчення води (водоймах, в тому числі штучних, в калюжах, цистернах, бочках з водою, відрах тощо).

Не виключається також передавання збудника жовтої лихоманки при потраплянні крові хворого на пошкоджену шкіру, слизові оболонки, через інфіковані інструменти, при переливанні крові. Можливий «вертикальний» шлях передачі збудника (від матері до плоду).

Хвора людина як джерело збудника небезпечна за день до початку і в перші п'ять днів клінічних проявів хвороби. Імунітет після перенесеного захворювання довічний.

Жовта лихоманка — як захиститися

Специфічного лікування жовтої лихоманки не існує, лише симптоматичне. Найефективнішим способом захисту є вакцинація. Однієї дози вакцини достатньо для довічного імунітету.

Починаючи з липня 2016 року відповідно до рішення Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я свідоцтво про вакцинацію проти жовтої лихоманки повинні мати не 10-річний (як було раніше), а довічний строк дії.

Здійснюючи поїздки в ендемічні регіони, мандрівники можуть завезти захворювання у країни, де його не було. Для запобігання завезених інфекцій при виданні віз чимало країн вимагають надати довідку про вакцинацію проти жовтої лихоманки, особливо якщо людина мешкає в ендемічних районах або відвідувала їх.

Отже, якщо ви виїжджаєте в ендемічні щодо жовтої лихоманки країни (або країни, що вимагають вакцинацію від неї), мінімум за 10 днів до від'їзду слід зробити щеплення. В Україні зареєстрована вакцина Stamaril, YF-Vax (Sanofi Pasteur), доступна з 9-місячного віку (6‒9 місяців при високих ризиках зараження). Знайти її можна у кабінетах вакцинації (наприклад, в Києві у консультативній поліклініці Олександрівської лікарні) або в низці приватних клінік.

Вакцинація проти жовтої лихоманки має на меті не лише захистити самого мандрівника, а й запобігти спалаху в тій чи іншій країні, подальше поширення захворювання у світі. Тому країни, в яких немає випадків цього захворювання, але присутні комарі-переносники і примати, які є потенційними резервуарами вірусу, можуть вимагати при в'їзді довідку про вакцинацію.

Завезення вірусу у країну інфікованим мандрівником може призвести до його швидкого поширення, укорінення, відповідно, місцеве населення наражається на смертельну небезпеку. У такому випадку сертифікат про вакцинацію потрібен від осіб, що прибувають з країн з ризиком передавання вірусу, а іноді навіть від тих, хто здійснив транзитний проїзд через такі країни.

Інфекціоністи застерігають: якщо якась країна не пред'являє вимог щодо вакцинації проти жовтої лихоманки (таке нерідко трапляється), це не означає, що ризик зараження в ній відсутній.

В Україні комарів-переносників жовтої лихоманки немає. Однак можливе завезення цих комах транспортом, насамперед — авіаційним. Влітку за належних умов комарі можуть виживати в навколишньому середовищі кілька діб та інфікувати людей (особливо поблизу аеропортів).