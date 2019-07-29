Кишкова інфекція у дорослих і дітей

https://racurs.ua/ua/2403-kyshkova-infekciya-u-doroslyh-i-ditey-yak-diyaty-pry-harchovyh-otruiennyah-porady-infekcionistiv.html

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Літо набирає обертів, а з ним і кишкові інфекції у дорослих і дітей. Як доказ — новини останніх тижнів: масове отруєння дітей у дитячому таборі під Одесою, на весіллі в Рівному (гості, схоже, надовго запам'ятають це свято — для 64 зі 100 воно закінчилося госпіталізацією). Приблизно в такий самий час, в липні минулого року, в Києві після вживання шаурми було госпіталізовано понад 30 осіб (в тому числі і вагітна жінка).

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Забули помити руки («ну, мив, вранці, напевно... та я ж в пакетику булочку брав»), не встигли поставити на ніч у холодильник каструльку зі ще вчора свіжою їжею («та що тому борщу зробиться за ніч?»), купили продукт — невідомо що і невідомо де («я завжди там брав шаурму, у них так смачно і недорого, ну цього року ще не брав, і ось...»), продукт відомий, але не зовсім сезонний («і думав я, що не може бути хорошим кавун 9 червня»), антисанітарія («а це все теща, у неї мух повно, я від неї завжди з проносом їду»)... Усе це цитати з розповідей пацієнтів, що потрапили в середньому і важкому стані до інфекційного відділення, які наводить як повчання на своїй сторінці в Facebook лікар-інфекціоніст Світлана Федорова.

Харчові отруєння — не дайте шансів кишковій інфекції у дорослих і дітей

У теплу пору року кількість випадків гострих кишкових інфекцій у дорослих і дітей збільшується в рази. Це час благодатний для всіх, в тому числі і бактерій, які із задоволенням і швидко розмножуються.

Збудники кишкових інфекцій у дорослих і дітей люблять все те саме, що й ми з вами: солодощі, дині, кавуни; не гребують вони і шаурмою, чизбургерами-гамбургерами...

Влітку харчові отруєння підстерігають буквально на кожному кроці. Їжа з вуличних наметів, нешкідлива на перший погляд варена кукурудза, яка забула, скільки годин пролежала на прилавку, бутерброди з ковбасою і молочні продукти (улюблений набір пляжників) — всього цього достатньо. Є і хороша новина: умов, за яких шанс отримати кишкову інфекцію у дорослих і дітей наближається до 100%, не так і багато. Одна з найбільш частих і важливих — недотримання гігієни.

Влітку мити руки з милом слід частіше, в сумочці стануть у пригоді вологі серветки чи антисептик. Не забувайте ретельно мити фрукти та овочі, навіть якщо продавець їх сполоснув водою. Дотримуйтесь термінів зберігання продуктів, звертайте увагу на їхній запах і смак. Найчастіше харчові отруєння викликають молочні продукти, тістечка і торти з кремом, салати з майонезом. Вибираючи кавуни, не купуйте розрізані екземпляри.

На жаль, ми часто забуваємо прості правила, які здатні зберегти не лише здоров'я, але іноді й життя. Добре, якщо, підчепивши кишкову інфекцію, організм впорається сам — без медичної допомоги і важких наслідків. Іноді запізніле звернення до лікаря закінчується трагічно.

«Зараз їду на розтин. 45 років, чоловік. Вдома сидів сім днів, температурив, була діарея. Надійшов вчора з тиском 50/30, вже з анурією, плюс він не був здоровим за життя, але «добити» кишкова інфекція може запросто. І сидіти вдома, чекати, що ось-ось саме мине, не варто, повірте», — застерігає Світлана Федорова.

Кишкова інфекція у дорослих і дітей: як розпізнати і що робити

Харчове отруєння розвивається при потраплянні в організм патогенних мікроорганізмів, при вживанні несвіжих або неякісних продуктів. Через кілька годин після такої трапези людина скаржиться на нудоту, блювоту, багаторазовий пронос (діарею). Для кишкової інфекції у дорослих і дітей також характерні симптоми інтоксикації — загальна слабкість, головний біль і підвищення температури (іноді температура може бути нормальною або навіть знижуватися).

При симптомах харчового отруєння краще звернутися до лікаря. Особливо це стосується дітей. Бути пильними варто, якщо ситуація не поліпшується. Інфекціоністи застерігають: блювота, діарея і підвищення температури не завжди є ознаками кишкової інфекції у дорослих і дітей. Поставити діагноз і призначити адекватне лікування може лише лікар. Не слід забувати і про апендицит, що «мімікрує» під харчове отруєння, особливо при атиповому розташуванні.

Кишкова інфекція у дорослих і дітей: як собі допомогти

1. Не допустити зневоднення

Найголовніше — не допустити зневоднення (втрати рідини) при кишковій інфекції у дорослих і дітей. Тяжкість перебігу захворювання визначається насамперед ступенем зневоднення, тому основний упор у лікуванні — відновлення втрат рідини. Найкраще використовувати оральні регідратаційні суміші (ОРС), що продаються в аптеках (препарати «Регідрон», «Хумана електроліт», «БіоГая ОРС» тощо). ОРС містять потрібну кількість електролітів та інших речовин, які хворий втрачає при блювоті і діареї. Можна також пити мінеральну воду, компот із сухофруктів, чай. Бажано, щоб температура рідини була рівною температурі тіла (швидше засвоюється).

Якщо немає можливості придбати ОРС, суміш можна приготувати вдома. «Змішайте шість чайних ложок цукру і одну чайну ложку солі без гірки в одному літрі безпечної води («смак сліз»), — радить Ольга Голубовська, доктор медичних наук, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. Богомольця. — Пам'ятайте, що втрати електролітів часто супроводжуються різноманітними неприємними симптомами — від м'язової слабкості, відчуття нестачі повітря до судомного посмикування м'язів й іноді навіть панічних атак. Недостатнє відновлення потрібного електролітного балансу (наприклад, при вживанні мінеральної води замість ОРС) не призводить до пом'якшення симптомів зневоднення».

Скільки пити? При кишковій інфекції у дорослих і дітей рідину потрібно давати хворому стільки, скільки він хоче або може випити, аж до припинення діареї. «В амбулаторних умовах зручними є такі рекомендації: після кожного рідкого випорожнення дітям молодшим за два роки слід давати 50–100 мл рідини, дітям від двох до 10 років — 100–200 мл, дітям старшого віку і дорослим — стільки рідини, скільки їм хочеться. З метою профілактики зневоднення достатньо приймати 10 мл/кг (для дітей) або по 200 мл розчину (для дорослих) після кожного епізоду блювоти або рідкого випорожнення», — радить Ольга Голубовська.

Тобто для дитини вагою 10 кг мінімальна потреба для підтримки нормальної життєдіяльності становить 1 л. Не забувайте, що після кожного випорожнення, сечовипускання дається додаткова рідина.

«Варто пам'ятати, що деякі рідини не можна приймати при діарейних захворюваннях: солодкі, підсолоджені напої, які можуть викликати осмотичну діарею та гіпернатріємію (газовані прохолодні напої, фруктові соки, чаї). Також не рекомендується вживати напої, що мають стимулюючу, сечогінну або послаблюючу дію, наприклад, каву, деякі лікувальні чаї», — застерігає Ольга Голубовська.

2. Не намагайтеся зупинити блювоту і діарею

При кишковій інфекції у дорослих і дітей не слід зупиняти блювоту і діарею. По-перше, таким чином організм намагається позбутися усього, м'яко кажучи, некорисного — токсинів, бактерій, вірусів. По-друге, як зауважують інфекціоністи, застосування засобів, що послаблюють перистальтику (таких, як лоперамід), має бути узгоджене з лікарем, адже ці препарати при деяких станах протипоказані. Кишківник можна очистити за допомогою клізми, в домашніх умовах краще використовувати звичайну воду, а не відвари ромашки, розчин марганцівки тощо.

«Пам'ятайте також, що промивання шлунка, особливо якщо минуло менше години після вживання недоброякісного продукту, є бажаним, але може бути небезпечним, якщо захворювання супроводжується розвитком панкреатиту. Тому при сильних болях у животі, особливо оперізуючого характеру, відразу звертайтеся до лікаря і не займайтеся самолікуванням», — радить Ольга Голубовська.

3. Не призначайте собі ліки

При кишковій інфекції у дорослих і дітей не призначайте і не застосовуйте самостійно антибіотики та інші лікарські препарати, навіть якщо вашим знайомим «колись це допомогло» при «точно таких самих» симптомах.

4. Коли точно треба бігти до лікаря

Якщо блювота і пронос спостерігаються у дитини перших двох років життя, якщо приєднується різкий біль у животі, а температура піднімається вище за 38, відсутнє сечовипускання, якщо втрати рідини досить великі і відновлювати їх не виходить — не займайтеся самолікуванням. Терміново до лікаря!