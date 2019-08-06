Игорь Коломойский рассказал об отношении к Медведчуку. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n125245-oligarh-kolomoyskiy-rasskazal-o-znakomstve-s-bogdanom-i-ob-otnoshenii-k-medvedchuku.html

Ракурс

Игорь Коломойский заявил, что действующий глава Офиса президента Андрей Богдан последние пять лет был главным его юристом.

Loading...

Бизнесмен уверяет, что в свое время очень тесно сотрудничал с руководителем президентского офиса. Об этом олигарх сообщил в интервью российскому РБК.

Я его знаю уже лет 15. Даже не вспомню, года с 2005-го. Сотрудничали с ним очень плотно последние пять лет. Он и его ребята оказывали мне юридические услуги, — заявил он.

Российские журналисты спросили учредителя «ПриватБанка» о лидерах политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко. Коломойский заявил, что его вообще не интересуют высказывания этих политиков. Подчеркнул, что считает их коллаборантами и предателями и то, что они должны сидеть в тюрьме.

Олигарх также заявил, что не вкладывал в президентскую кампанию Владимира Зеленского собственных средств. По его словам, помощь проявлялась в медийной поддержке, поскольку у Зеленского был контракт с каналом «1+1».

Напомним, украинский миллиардер Игорь Коломойский в интервью одному из российских изданий назвал имена политиков, которых считает фаворитами на пост главы Кабинета министров. По его мнению, украинское правительство может возглавить директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко или генеральный директор инвестиционной компании AYA Capital и действующий заместитель председателя Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.