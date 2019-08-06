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Українських військовослужбовців захопили в полон 25 листопада 2018 року, фото: «Радіо Свобода»

Полонені моряки: російський суд призначив дату апеляції на арешт українських військовослужбовців

6 сер 2019, 16:36
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Московський міський суд РФ визначив 16 серпня датою розгляду апеляції на арешт українських військовослужбовців, захоплених Росією в полон під час інциденту в акваторії Керченської протоки 25 листопада 2018 року.

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Про це повідомив адвокат Микола Полозов на сторінці Фейсбук-спільноти «Захист військовополонених українських моряків»

За словами Полозова, засідання розпочнеться об 11.00 за місцевим часом, наразі воно призначене лише для першої групи полонених військовослужбовців — Дениса Гриценка, Андрія Драча, В’ячеслава Зінченка, Михайла Власюка, Богдана Головаша та Сергія Попова.

У суді розглядатиметься апеляція на рішення Лефортівського районного суду Москви, котрий 17 липня ухвалив продовжити строк тримання під вартою для більшості українських моряків до 24 жовтня. Строк тримання під вартою трьох поранених моряків — Андрія Артеменка, Андрій Ейдера і Василя Сороки був продовжений до 26 жовтня.

Нагадаємо, в грудні 2018 року Генпрокуратура України оприлюднила похвилинну реконструкцію нападу російських військовослужбовців на кораблі ВМС України в акваторії Керченської протоки.

Джерело: Ракурс


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