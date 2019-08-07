Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n125284-zelenskyy-doruchyv-vydilyty-kvartyry-rodynam-zagyblyh-vnaslidok-obstrilu-viyskovoslujbovciv.html

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Президент України Володимир Зеленський доручив виділити квартири родинам чотирьох військовослужбовців, котрі нещодавно загинули внаслідок здійсненого бойовиками обстрілу поблизу Павлополя.

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Про це йшлося під час наради, котру Зеленський провів із військовим керівництвом з приводу ситуації на Донбасі, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Під час наради начальник Генерального штабу Руслан Хомчак зазначив, що українські військовослужбовці були готові дати відповідь на цей вчорашній обстріл, однак, згідно з інформацією розвідки, противник покинув свої позиції й досі його там немає.

За словами Хомчака, українські війська продовжують дотримуватися домовленостей щодо безстрокового перемир’я, котре розпочалося об 00.01 21 липня.

Очільник Генштабу зазначив, що з того часу кількість обстрілів позицій українських військовослужбовців значно зменшилася і ці обстріли здебільшого мають неприцільний характер. Проте в окремих місцях були зафіксовані непоодинокі випадки прицільних обстрілів.

Нагадаємо, через загострення ситуації на Донбасі Зеленський сьогодні вранці зателефонував президентові РФ Володимиру Путіну.