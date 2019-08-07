Зеленський ініціює переговори з Меркель і Макроном. Фото: РІА "Новый День"

https://racurs.ua/ua/n125277-zelenskyy-iniciuie-peregovory-z-merkel-i-makronom-cherez-agresiu-na-donbasi.html

Ракурс

Бойові дії на Донбасі та загибель українських військових унаслідок ворожих обстрілів обговорять президент України Володимир Зеленський із канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Рішення про проведення таких переговорів було ухвалено під час наради президента з главами силових відомств, яка відбулася сьогодні в Києві через ескалацію конфлікту на Донбасі. Про це Зеленський заявив під час брифінгу за підсумками засідання.

Президент наголосив на тому, що зустріч у нормандському форматі (Україна, Росія, Німеччина та Франція) має відбутися найближчим часом.

Зеленський також повідомив, що вже зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну і закликав його вплинути на бойовиків для припинення обстрілів, а сьогодні з Туреччини зв’яжеться з Меркель і Макрона, щоби домовитися про якнайшвидшу зустрічі.

У свою чергу начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив на брифінгу із Зеленським про те, що з початку так званого режиму перемир’я на Донбасі дев’ятеро українських військових дістали поранення, а ще шестеро — загинули.

Вчора четверо військовослужбовців загинули унаслідок влучання гранатометної міни в окоп.

Нагадуємо, раніше ми писали про те, що Зеленський зателефонував Путіну через ескалацію на Донбасі.