Зеленский инициирует переговоры с Меркель и Макроном. Фото: РИА "Новый День"

https://racurs.ua/n125277-zelenskiy-iniciiruet-peregovory-s-merkel-i-makronom-iz-za-agressii-na-donbasse.html

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Боевые действия на Донбассе и гибель украинских военных в результате вражеских обстрелов обсудят президент Украины Владимир Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Решение о проведении таких переговоров было принято во время совещания президента с главами силовых ведомств, которое проводилось сегодня в Киеве из-за эскалации конфликта на Донбассе. Об этом Зеленский заявил во время брифинга по итогам заседания.

Президент подчеркнул то, что встреча в нормандском формате (Украина, Россия, Германия и Франция) должна состояться в ближайшее время.

Зеленский также сообщил, что уже позвонил президенту России Владимиру Путину и призвал его повлиять на боевиков для прекращения обстрелов, а сегодня из Турции свяжется с Меркель и Макроном, чтобы договориться о скорейшей встрече.

В свою очередь начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил на брифинге с Зеленским о том, что с начала так называемого режима перемирия на Донбассе девять украинских военных получили ранения, а еще шесть — погибли.

Вчера четверо военнослужащих погибли в результате попадания гранатометной мины в окоп.

Напоминаем, ранее мы писали о том, что Зеленский позвонил Путину из-за эскалации на Донбассе.