Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский инициирует переговоры с Меркель и Макроном. Фото: РИА "Новый День"

Зеленский инициирует переговоры с Меркель и Макроном из-за агрессии на Донбассе

7 авг 2019, 12:43
999

Боевые действия на Донбассе и гибель украинских военных в результате вражеских обстрелов обсудят президент Украины Владимир Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Loading...

Решение о проведении таких переговоров было принято во время совещания президента с главами силовых ведомств, которое проводилось сегодня в Киеве из-за эскалации конфликта на Донбассе. Об этом Зеленский заявил во время брифинга по итогам заседания.

Президент подчеркнул то, что встреча в нормандском формате (Украина, Россия, Германия и Франция) должна состояться в ближайшее время.

Зеленский также сообщил, что уже позвонил президенту России Владимиру Путину и призвал его повлиять на боевиков для прекращения обстрелов, а сегодня из Турции свяжется с Меркель и Макроном, чтобы договориться о скорейшей встрече.

В свою очередь начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил на брифинге с Зеленским о том, что с начала так называемого режима перемирия на Донбассе девять украинских военных получили ранения, а еще шесть — погибли.

Вчера четверо военнослужащих погибли в результате попадания гранатометной мины в окоп.

Напоминаем, ранее мы писали о том, что Зеленский позвонил Путину из-за эскалации на Донбассе.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
Новости партнеров
Загрузка...