Пожар в Киеве на рынке. Фото: ГСЧС

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Пожар в Киеве возник 7 августа на территории крытого рынка в Днепровском районе.

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Спасатели получили информацию о пожаре на ул. Строителей, 40 в 9.30. Пожарные по прибытию на место происшествия установили, что горит кровля над 4 павильонами крытого рынка. Огонь быстро распространялся и вскоре площадь пожара составила 250 кв. м. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киеве.

Пожар сотрудникам ГСЧС удалось локализовать в 10.39, а в 10.55 — полностью потушить. Ликвидировали последствия чрезвычайной ситуации 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава киевского гарнизона.

О погибших или пострадавших в ведомстве не сообщили, причину возникновения пожара выясняют специалисты.

Напомним, 4 августа вспыхнул крупный пожар в торговом центре «Садарак» в столице Азербайджана. В результате чрезвычайной ситуации пострадали семь сотрудников МЧС, которые тушили пламя.