Пожежа в Києві на ринку. Фото: ДСНС

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Пожежа в Києві виникла 7 серпня на території критого ринку в Дніпровському районі.

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Рятувальники отримали інформацію про пожежу на вул. Будівельників, 40 о 9.30. Вогнеборці по прибуттю на місце події встановили, що горить покрівля над 4 павільйонами критого ринку. Вогонь швидко поширювався й згодом площа пожежі склала 250 кв. м. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Пожежу співробітникам ДСНС вдалося локалізувати о 10.39, а о 10.55 — повністю загасити. Ліквідували наслідки надзвичайної ситуації 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 48 чоловік особового складу київського гарнізону.

Про загиблих чи постраждалих у відомстві не повідомили, причину виникнення пожежі з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, 4 серпня спалахнула масштабна пожежа в торговельному центрі «Садарак» у столиці Азербайджану. Внаслідок надзвичайної ситуації постраждали семеро співробітників МНС, які гасили полум’я.