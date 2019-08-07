Российские истребители перехвачены британскими ВВС над Балтикой. Фото: Военное обозрение

https://racurs.ua/n125274-rossiyskie-istrebiteli-perehvacheny-britanskimi-vvs-nad-baltikoy.html

Ракурс

Российские военные самолеты были перехвачены британскими Военно-воздушными силами над Балтийским морем.

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Истребители Typhoon дважды вылетали из авиабазы Североатлантического альянса (НАТО) в Эстонии, чтобы перехватить авиацию РФ. Об этом сообщает пресс-служба Королевских воздушных сил Великобритании (RAF).

В понедельник, 5 августа, был перехвачен Ан-26 — российский транспортный самолет. Затем близ воздушного пространства Литвы были перехвачены два российских истребителя Су-27Б и бомбардировщик Ту-142.

Также вчера, 6 августа, британские истребители перехватили близ воздушного пространства Эстонии российский транспортный самолета Ту-134.

В сообщении британских ВВС говориться, что самолеты РФ не имели утвержденного плана полета и не связывались с управлением аэродвижения, находясь в международном воздушном пространстве.

Напомним, в июле российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Южной Кореи. Сеул открыл по ним предупредительный огонь.