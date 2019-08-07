Російські винищувачі перехоплені британськими ВПС над Балтикою. Фото: Военное обозрение

https://racurs.ua/ua/n125274-rosiyski-vynyschuvachi-perehopleni-brytanskymy-vps-nad-baltykou.html

Ракурс

Російські військові літаки були перехоплені британськими Військово-повітряними силами над Балтійським морем.

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Винищувачі Typhoon двічі вилітали з авіабази Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Естонії, аби перехопити авіацію РФ. Про це повідомляє прес-служба Королівських повітряних сил Великої Британії (RAF).

У понеділок, 5 серпня, було перехоплено Ан-26 — російський транспортний літак. Потім біля повітряного простору Литви перехопили два російські винищувачі Су-27Б і бомбардувальник Ту-142.

Також учора, 6 серпня, британські винищувачі перехопили поблизу повітряного простору Естонії російський транспортний літака Ту-134.

У повідомленні британських ВПС вказано, що літаки РФ не мали затвердженого плану польоту і не зв’язувалися з управлінням аероруху, перебуваючи у міжнародному повітряному просторі.

Нагадаємо, в липні російські військові літаки порушили повітряний простір Південної Кореї. Сеул відкрив по них попереджувальний вогонь.