Перехоплення російських бомбардувальників у Південній Кореї потрапило на відео. Фото: Военное обозрение

https://racurs.ua/ua/n124662-perehoplennya-rosiyskyh-bombarduvalnykiv-u-pivdenniy-koreyi-potrapylo-na-video.html

Ракурс

У повітряному просторі Південної Кореї відбувся конфлікт між літаками Сеула та Москви. Бомбардувальники РФ порушили повітряний простір Південної Кореї, на що отримали попереджувальний вогонь.

Loading...

На перехоплення терміново підняли винищувачі F-15K і F-16. Там Сеул зафіксував російські бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС, літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та китайські реактивні бомбардувальники H-6.

Винищувачі Південної Кореї випустили 20 сигнальник ракет та зробили близько 360 пострілів у бік російських літаків.

Під час конфлікту в районі островів Такесіма в Японському морі Токіо підняло по тривозі свої повітряні сили оборони, адже ця території є спірною територією Кореї та Японії. Японський уряд офіційно висловив своє обурення керівництву Москви та Сеулу.

Південна Корея, у свою чергу, звинуватила у порушені повітряного простору Росію та направила до Міністерства закордонних справ країни-порушниці ноту з протестом.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Росія порушила повітряний простір Південної Кореї і Сеул був змушений відкрити попереджувальний вогонь.