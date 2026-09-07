Китай просив Україну утриматися від ударів по Владивостоку. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216067-kytay-prosyv-ukrayinu-ne-atakuvaty-vladyvostok-zmi.html

Ракурс

Китай просив Україну утриматися від ударів по Владивостоку під час перебування там віце-прем'єр-міністра Китаю та соратника Сі Цзіньпіня Діна Сюесяна.

У Владивостоці китайський міністр відвідав Східний економічний форум. Саме тому китайський уряд просив Київ гарантувати йому й делегації КНР безпеку. Україна пообіцяла, що не атакуватиме російське місто. Про це повідомило видання Kyodo News із посиланням на ознайомлені джерела.

Владивосток розташований на Далекому Сході РФ і знаходиться за 6 тис. 500 км від українського кордону. Китайці переймалися, що Україна здійснить атаку, подібну до операції «Павутина» у 2025 році. Тоді українські спецслужби таємно ввезли до РФ десятки дронів у вантажівках, які в певний момент злетіли з них й атакували російську стратегічну авіацію.

Як відомо, офіційно Китай зберігає нейтральність щодо війни РФ та України й послідовно закликає до переговорів.

Нагадаємо, видання Politico поінформувало, що державна корпорація КНР Jilin Chemical Fiber Group поставила до Росії 46 т матеріалів із вуглецевого волокна, які можуть використовуватися для виробництва сотень дронів-камікадзе. Китайські деталі були направлені дочірній компанії російського «Росатома», який перебуває під санкціями та займається розробкою компонентів для БпЛА.

Джерело: Kyodo News